Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово01.06.2019 22:31
Главари ОРДО заявляют, что в этом году получить так называемую «миграционную карту» для посещения неподконтрольного Украине поселка Седово Донецкой области будет проще. Об этом ... подробнее →
Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса01.06.2019 22:11
Возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет длиться долго. Об этом пишет Александр Щерба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии, сообщают Донецкие новости . По его ... подробнее →
Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО01.06.2019 21:51
Оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией. Такие действия вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые ... подробнее →
Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие01.06.2019 21:32
Первое впечатление — самое яркое, поэтому над ним необходимо всегда работать. Кто-то делает упор на внешний вид, кто-то на манеру речи, кто-то использует камни-талисманы и энергетические ... подробнее →
Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией01.06.2019 21:30
В течение всей президентской избирательной кампании Владимира Зеленского, оппоненты политика требовали от него четких ответов по поводу того, в какой же системе координат будут развиваться отношения ... подробнее →
Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление01.06.2019 21:07
Глава СНБО назвал формулу "схемой заработка" и заявил: в ближайший месяц она попросту перестанет существовать. Глава Совета национаональной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал заявление о ... подробнее →
«Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле01.06.2019 20:36
В социальной сети жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощном обстреле поселка Трудовские. О боевых действиях пользователи пишут в Твиттер, сообщает ДонПресс. Как ... подробнее →
Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной01.06.2019 20:26
Украинская власть при желании якобы может восстановить отношения с Россией, которая аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе. О такой возможности после долгого молчания ... подробнее →
«Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле»01.06.2019 20:05
Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети пожаловался на то, что действующая «власть» ОРДО продолжает гробить в прошлом успешное химическое предприятие, ... подробнее →
Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО01.06.2019 19:52
В сети появился фрагмент недавнего боя с участием бойцов батальона «Донбасс» в районе Новозвановки Луганской области. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «Вася ... подробнее →
Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"01.06.2019 19:27
Единственный городок на побережье Азовского моря, что остался под контролем донецких боевиков, превратился в "секретную базу". В летний период люди часами не могут попасть в населенный пункт, чтобы ... подробнее →
Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко01.06.2019 18:57
Партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" вступила в сложные переговоры с несколькими политическими силами в контексте досрочных парламентских выборов. Почему лидеру Радикальной партии (РП) ... подробнее →
Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского01.06.2019 18:31
Городская организация Красного Креста вчера выиграла суд у старшего следователя полиции. Он, выступая как частное лицо, требовал от благотворительной организации двести тысяч гривен компенсации ... подробнее →
Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант01.06.2019 18:06
С президентом России Владимиром Путиным нельзя идти ни на какие компромиссы, а победить кремлевский режим поможет российская диаспора. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам ... подробнее →
На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок»01.06.2019 17:41
Как сообщают в соцсетях, местные боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами. В соцсетях сообщают, что листовки появились сегодня, пишут Ведомости Донбасса. В оккупированном селе ... подробнее →
В Донецке завелись крупнейшие осы Европы01.06.2019 17:22
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке спасатели уничтожили гнезда сколий и шершней. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости. Так, в ... подробнее →
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