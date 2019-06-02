Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди02.06.2019 22:36
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при выезде с временно оккупированных территорий и въезде обратно вынуждены выстаивать на блокпостах боевиков «ДНР» многочасовые ... подробнее →
Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации02.06.2019 22:11
Военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения, в ходе которых был «уничтожен» морской десант северного соседа. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Согласно ... подробнее →
Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения02.06.2019 21:41
На Донбассе уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт. Местные жители попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах. Но все больше людей гибнет из-за другой, неожиданной, причины: они не ... подробнее →
Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине02.06.2019 21:10
Избирательная кампания длиной всего восемь недель. Мажоритарные округа. Много новых партий, жаждущих откусить места в Раде у «старичков», которые, в свою очередь, не собираются сдавать ... подробнее →
Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно02.06.2019 20:41
Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в Администрации президента. Новой реформой глава государства осуществил расширение структуры президентской канцелярии. Соответствующий ... подробнее →
В Донецкой области технологическими отходами убивают реку02.06.2019 20:10
Шахта «Комсомолец Донбасса» (неподконтрольное украинскому правительству Кировское, Донецкая обл.) сбрасывает в местную речку неочищенные химические отходы. Об этом жители города сообщают ... подробнее →
Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію02.06.2019 19:41
Depo.ua продовжує слідкувати за реформами Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроект № 10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих ... подробнее →
Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака02.06.2019 19:07
Месть - это блюдо, которое подают холодным! Но все знаки Зодиака мстят по-своему. И если вы кого-то опасаетесь, самое время узнать, что он может вам приготовить, пишет lifter. Овен. Они не ищут ... подробнее →
В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку02.06.2019 18:41
Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП. Как передает с места событий корреспондент 0629 , маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него ... подробнее →
Билецкий призвал украинских националистов объединиться02.06.2019 18:07
"Нацкорпус" инициировал объединение украинских националистов Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия ... подробнее →
Как и при Порошенко, национал-радикалы остаются безнаказанными, - Медведчук02.06.2019 17:44
2 июня в Харькове активисты «Национального корпуса» снесли бюст маршалу Георгию Жукову Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, ... подробнее →
Забрали телефоны и оставили без еды: как в Харькове охотятся на призывников02.06.2019 17:25
Харьковские паблики в соцсетях пестрят сообщениями о том, что представители военкоматов отлавливают граждан призывного возраста и насильно доставляют их в комиссариаты, передает from-ua . А недавно ... подробнее →
Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО02.06.2019 16:59
Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат российской Думы Наталья Поклонская сделала заявление, что сожалеет о том, что украинских бандеровцев "не добили деды". Об этом она заявила во время ... подробнее →
Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»02.06.2019 16:34
Известный своими жестокими выходками на Донбассе, бывший главарь «ДНР», который побоялся оставаться со своими «псами» и сбежал в Россию Игорь Гиркин-Стрелков отметил, что он ... подробнее →
Пауки в доме: почему их нельзя убивать02.06.2019 16:14
Поверья гласят, что пауки могут предсказывать различные события. Именно поэтому убивать их – это только себе вредить. Паук в доме – к хорошим новостям. Относитесь к этим членистоногим ... подробнее →
На Донетчине получил ранение мирный житель02.06.2019 15:51
Вчера, 1 июня, был ранен житель села Ленинского Новоазовского района Донецкой области, находящегося под контролем группировки «ДНР». Об этом сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс . По их ... подробнее →
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