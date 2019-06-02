Избирательная кампания длиной всего восемь недель. Мажоритарные округа. Много новых партий, жаждущих откусить места в Раде у «старичков», которые, в свою очередь, не собираются сдавать ... подробнее →

На Донбассе уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт. Местные жители попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах. Но все больше людей гибнет из-за другой, неожиданной, причины: они не ... подробнее →

Военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения, в ходе которых был «уничтожен» морской десант северного соседа. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Согласно ... подробнее →

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при выезде с временно оккупированных территорий и въезде обратно вынуждены выстаивать на блокпостах боевиков «ДНР» многочасовые ... подробнее →

Месть - это блюдо, которое подают холодным! Но все знаки Зодиака мстят по-своему. И если вы кого-то опасаетесь, самое время узнать, что он может вам приготовить, пишет lifter. Овен. Они не ищут ... подробнее →

Depo.ua продовжує слідкувати за реформами Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроект № 10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих ... подробнее →

Шахта «Комсомолец Донбасса» (неподконтрольное украинскому правительству Кировское, Донецкая обл.) сбрасывает в местную речку неочищенные химические отходы. Об этом жители города сообщают ... подробнее →

Харьковские паблики в соцсетях пестрят сообщениями о том, что представители военкоматов отлавливают граждан призывного возраста и насильно доставляют их в комиссариаты, передает from-ua . А недавно ... подробнее →

2 июня в Харькове активисты «Национального корпуса» снесли бюст маршалу Георгию Жукову Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, ... подробнее →

Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП. Как передает с места событий корреспондент 0629 , маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него ... подробнее →

Пауки в доме: почему их нельзя убивать 02.06.2019 16:14 Поверья гласят, что пауки могут предсказывать различные события. Именно поэтому убивать их – это только себе вредить. Паук в доме – к хорошим новостям. Относитесь к этим членистоногим ... подробнее →

На Донетчине получил ранение мирный житель 02.06.2019 15:51 Вчера, 1 июня, был ранен житель села Ленинского Новоазовского района Донецкой области, находящегося под контролем группировки «ДНР». Об этом сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс . По их ... подробнее →