Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди

02.06.2019 22:36

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при выезде с временно оккупированных территорий и въезде обратно вынуждены выстаивать на блокпостах боевиков «ДНР» многочасовые ... подробнее →

Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации

02.06.2019 22:11

Военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения, в ходе которых был «уничтожен» морской десант северного соседа. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Согласно ... подробнее →

Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения

02.06.2019 21:41

На Донбассе уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт. Местные жители попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах. Но все больше людей гибнет из-за другой, неожиданной, причины: они не ... подробнее →

Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине

02.06.2019 21:10

Избирательная кампания длиной всего восемь недель. Мажоритарные округа. Много новых партий, жаждущих откусить места в Раде у «старичков», которые, в свою очередь, не собираются сдавать ... подробнее →

Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно

02.06.2019 20:41

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в Администрации президента. Новой реформой глава государства осуществил расширение структуры президентской канцелярии. Соответствующий ... подробнее →

В Донецкой области технологическими отходами убивают реку

02.06.2019 20:10

Шахта «Комсомолец Донбасса» (неподконтрольное украинскому правительству Кировское, Донецкая обл.) сбрасывает в местную речку неочищенные химические отходы. Об этом жители города сообщают ... подробнее →

Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію

02.06.2019 19:41

Depo.ua продовжує слідкувати за реформами Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроект № 10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих ... подробнее →

Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака

02.06.2019 19:07

Месть - это блюдо, которое подают холодным! Но все знаки Зодиака мстят по-своему. И если вы кого-то опасаетесь, самое время узнать, что он может вам приготовить, пишет lifter. Овен. Они не ищут ... подробнее →

В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку

02.06.2019 18:41

Сегодня, около 16.00 на пересечении пр. Мира и пр. Строителей произошло ДТП. Как передает с места событий корреспондент 0629 , маршрутное такси №118 остановилось на светофоре и в этот момент в него ... подробнее →

Билецкий призвал украинских националистов объединиться

02.06.2019 18:07

"Нацкорпус" инициировал объединение украинских националистов Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия ... подробнее →

Как и при Порошенко, национал-радикалы остаются безнаказанными, - Медведчук

02.06.2019 17:44

2 июня в Харькове активисты «Национального корпуса» снесли бюст маршалу Георгию Жукову Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, ... подробнее →

Забрали телефоны и оставили без еды: как в Харькове охотятся на призывников

02.06.2019 17:25

Харьковские паблики в соцсетях пестрят сообщениями о том, что представители военкоматов отлавливают граждан призывного возраста и насильно доставляют их в комиссариаты, передает from-ua . А недавно ... подробнее →

Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО

02.06.2019 16:59

Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат российской Думы Наталья Поклонская сделала заявление, что сожалеет о том, что украинских бандеровцев "не добили деды". Об этом она заявила во время ... подробнее →

Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»

02.06.2019 16:34

Известный своими жестокими выходками на Донбассе, бывший главарь «ДНР», который побоялся оставаться со своими «псами» и сбежал в Россию Игорь Гиркин-Стрелков отметил, что он ... подробнее →

Пауки в доме: почему их нельзя убивать

02.06.2019 16:14

Поверья гласят, что пауки могут предсказывать различные события. Именно поэтому убивать их – это только себе вредить. Паук в доме – к хорошим новостям. Относитесь к этим членистоногим ... подробнее →

На Донетчине получил ранение мирный житель

02.06.2019 15:51

Вчера, 1 июня, был ранен житель села Ленинского Новоазовского района Донецкой области, находящегося под контролем группировки «ДНР». Об этом сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс . По их ... подробнее →

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