Как улучшить сон: названы три простых способов 03.06.2019 22:41 Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые. По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три ... подробнее →

Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется! 03.06.2019 21:48 Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена". За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и ... подробнее →