Как улучшить сон: названы три простых способов03.06.2019 22:41
Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые. По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три ... подробнее →
Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады03.06.2019 22:14
Украина испробовала 3 наиболее популярные избирательные системы: пропорциональную, мажоритарную и смешанную. Каковы их преимущества и недостатки Мажоритарная система Придерживаясь ее, ... подробнее →
Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!03.06.2019 21:48
Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена". За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и ... подробнее →
Президент Украины извинился перед журналистами03.06.2019 21:30
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня извинился перед представителями СМИ, которым не позволили взять мобильные телефоны в зал для прессы в Администрацию президента во время брифинга главы ... подробнее →
Гривня на межбанке продолжает падать03.06.2019 21:02
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Finance.ua. На ... подробнее →
Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение03.06.2019 20:45
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сделал заявление о том, что на предстоящих выборах в Верховную Раду его политическая сила "Рух новых сил" должен поддержать ... подробнее →
Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде03.06.2019 20:32
Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского касательно незаконного обогащения, сообщает УНН . Так, сегодня, 3 июня, в ВР зарегистрирован ... подробнее →
Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши03.06.2019 20:15
Президент Украины завтра проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры состоятся в Брюсселе. Об этом сообщает « Польское радио ». Эту информацию также подтвердил ... подробнее →
«Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе03.06.2019 20:00
Украинский журналист Виталий Портников в блоге на LB.ua высказал свое мнение относительно будущего нашего государства , спрогнозировав разделение на две части, передает replyua.net . Он выразил уверенность, что в скором будущем ... подробнее →
Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание03.06.2019 19:45
В Верховной Раде планируют ужесточить наказание для автонарушителей. Во вторник, 4 июня, народные депутаты могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз. А также сделают шаг ... подробнее →
Вот как теперь выглядит новый пресс-секретарь Зеленского: «У 23-х процентных сейчас начнется истерика!»03.06.2019 19:30
Владимир Зеленский определился с человеком на роль своего пресс-секретаря: представлять президента будет журналистка Юлия Мендель Соответствующий указ был опубликован Администрацией ... подробнее →
Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум03.06.2019 19:15
В течение двух недель СБУ должна показать результат и доказать свою состоятельность. Об этом заявил президент во время встречи с Бакановым, передает "Диалог.UA". 22 мая президент ... подробнее →
Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове03.06.2019 18:57
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УП . Она напомнила, что закон ... подробнее →
Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами03.06.2019 18:40
Члены группировки «ДНР» предупреждают жителей ОРДО, что скоро прекратят пропуск через линию разграничения несовершеннолетних с украинскими документами. Об этом пишет издание ... подробнее →
Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей03.06.2019 18:18
В понедельник, 3 июня будут уволены три заместители руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на свои ... подробнее →
Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление03.06.2019 18:03
Медики назвали летний доступный фрукт, который гарантированно снизит давление без лекарств. Многие ошибочно относят этот фрукт к ягодам, на самом деле, это ботаники относят его к косточковым ... подробнее →
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