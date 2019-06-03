Как улучшить сон: названы три простых способов

03.06.2019 22:41

Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые. По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три ... подробнее →

Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады

03.06.2019 22:14

Украина испробовала 3 наиболее популярные избирательные системы: пропорциональную, мажоритарную и смешанную. Каковы их преимущества и недостатки Мажоритарная система Придерживаясь ее, ... подробнее →

Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!

03.06.2019 21:48

Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена". За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и ... подробнее →

Президент Украины извинился перед журналистами

03.06.2019 21:30

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня извинился перед представителями СМИ, которым не позволили взять мобильные телефоны в зал для прессы в Администрацию президента во время брифинга главы ... подробнее →

Гривня на межбанке продолжает падать

03.06.2019 21:02

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар. Об этом сообщает  Экономическая правда  со ссылкой на Finance.ua. На ... подробнее →

Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение

03.06.2019 20:45

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сделал заявление о том, что на предстоящих выборах в Верховную Раду его политическая сила "Рух новых сил" должен поддержать ... подробнее →

Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде

03.06.2019 20:32

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского касательно незаконного обогащения, сообщает  УНН . Так, сегодня, 3 июня, в ВР зарегистрирован ... подробнее →

Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши

03.06.2019 20:15

Президент Украины завтра проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры состоятся в Брюсселе. Об этом сообщает « Польское радио ». Эту информацию также подтвердил ... подробнее →

«Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе

03.06.2019 20:00

Украинский журналист  Виталий Портников  в блоге на LB.ua  высказал свое мнение относительно будущего нашего государства , спрогнозировав разделение на две части, передает  replyua.net . Он выразил уверенность, что в скором будущем ... подробнее →

Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание

03.06.2019 19:45

В Верховной Раде планируют ужесточить наказание для автонарушителей. Во вторник, 4 июня, народные депутаты могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз. А также сделают шаг ... подробнее →

Вот как теперь выглядит новый пресс-секретарь Зеленского: «У 23-х процентных сейчас начнется истерика!»

03.06.2019 19:30

Владимир Зеленский  определился с человеком на роль своего пресс-секретаря: представлять президента будет журналистка Юлия Мендель Соответствующий указ был опубликован  Администрацией ... подробнее →

Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум

03.06.2019 19:15

В течение двух недель СБУ должна показать результат и доказать свою состоятельность. Об этом заявил президент во время встречи с Бакановым, передает "Диалог.UA". 22 мая президент ... подробнее →

Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове

03.06.2019 18:57

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает  УП . Она напомнила, что закон ... подробнее →

Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами

03.06.2019 18:40

Члены группировки «ДНР» предупреждают жителей ОРДО, что скоро прекратят пропуск через линию разграничения несовершеннолетних с украинскими документами. Об этом пишет издание ... подробнее →

Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей

03.06.2019 18:18

В понедельник, 3 июня будут уволены три заместители руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на свои ... подробнее →

Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление

03.06.2019 18:03

Медики назвали летний доступный фрукт, который гарантированно снизит давление без лекарств. Многие ошибочно относят этот фрукт к ягодам, на самом деле, это ботаники относят его к косточковым ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 58 новостей)

1234>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх