Как улучшить сон: названы три простых способов03.06.2019 22:41
Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые. По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три ... подробнее →
Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады03.06.2019 22:14
Украина испробовала 3 наиболее популярные избирательные системы: пропорциональную, мажоритарную и смешанную. Каковы их преимущества и недостатки Мажоритарная система Придерживаясь ее, ... подробнее →
Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!03.06.2019 21:48
Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена". За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и ... подробнее →
Президент Украины извинился перед журналистами03.06.2019 21:30
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня извинился перед представителями СМИ, которым не позволили взять мобильные телефоны в зал для прессы в Администрацию президента во время брифинга главы ... подробнее →
Гривня на межбанке продолжает падать03.06.2019 21:02
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Finance.ua. На ... подробнее →
Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение03.06.2019 20:45
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сделал заявление о том, что на предстоящих выборах в Верховную Раду его политическая сила "Рух новых сил" должен поддержать ... подробнее →
Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде03.06.2019 20:32
Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского касательно незаконного обогащения, сообщает УНН . Так, сегодня, 3 июня, в ВР зарегистрирован ... подробнее →
Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши03.06.2019 20:15
Президент Украины завтра проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры состоятся в Брюсселе. Об этом сообщает « Польское радио ». Эту информацию также подтвердил ... подробнее →
«Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе03.06.2019 20:00
Украинский журналист Виталий Портников в блоге на LB.ua высказал свое мнение относительно будущего нашего государства , спрогнозировав разделение на две части, передает replyua.net . Он выразил уверенность, что в скором будущем ... подробнее →
Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание03.06.2019 19:45
В Верховной Раде планируют ужесточить наказание для автонарушителей. Во вторник, 4 июня, народные депутаты могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз. А также сделают шаг ... подробнее →
Вот как теперь выглядит новый пресс-секретарь Зеленского: «У 23-х процентных сейчас начнется истерика!»03.06.2019 19:30
Владимир Зеленский определился с человеком на роль своего пресс-секретаря: представлять президента будет журналистка Юлия Мендель Соответствующий указ был опубликован Администрацией ... подробнее →
Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум03.06.2019 19:15
В течение двух недель СБУ должна показать результат и доказать свою состоятельность. Об этом заявил президент во время встречи с Бакановым, передает "Диалог.UA". 22 мая президент ... подробнее →
Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове03.06.2019 18:57
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УП . Она напомнила, что закон ... подробнее →
Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами03.06.2019 18:40
Члены группировки «ДНР» предупреждают жителей ОРДО, что скоро прекратят пропуск через линию разграничения несовершеннолетних с украинскими документами. Об этом пишет издание ... подробнее →
Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей03.06.2019 18:18
В понедельник, 3 июня будут уволены три заместители руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на свои ... подробнее →
Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление03.06.2019 18:03
Медики назвали летний доступный фрукт, который гарантированно снизит давление без лекарств. Многие ошибочно относят этот фрукт к ягодам, на самом деле, это ботаники относят его к косточковым ... подробнее →
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
- Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот20:00
- Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ19:48
- Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»19:30
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги19:10
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км18:15
- Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции18:00
- Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ17:42
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены