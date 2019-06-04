В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ

04.06.2019 22:35

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о конфискации имущества у жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, которые получат российские паспорта. Автором законопроекта ... подробнее →

"На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин

04.06.2019 22:14

1 ноября в России был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Он принимал активное участие в сирийской войне. Внимание на убийство российского военного обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий ... подробнее →

Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков

04.06.2019 21:49

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские воины заметили, как оккупанты начали рыть окопы вглубь "серой" зоны под Новоселовкой. Кроме того, боевики пополнили свой арсенал ... подробнее →

Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки

04.06.2019 21:18

Более креативными, чем все художники и писатели мира, могут считаться только алчные производители продуктов, которые готовы пойти на компромисс с совестью и кормить людей откровенной химией ради ... подробнее →

Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса

04.06.2019 20:55

Первый президент Украины Леонид Кравчук, апеллируя к Будапештскому меморандуму, высказал идею о необходимости создания международного специального фонда для восстановления Донбасса. Переговоры о ... подробнее →

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине

04.06.2019 20:30

В Донецкой области синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. Так, по данным ... подробнее →

Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского

04.06.2019 20:01

В Кремле ждут, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на все ультиматумы, выдвигаемые российским агрессором с 2014 года. Журналист Виталий Портников считает, что российский президент ... подробнее →

Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука

04.06.2019 19:27

Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе не не поможет Киеву на переговорах в Минске урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом сказал заместитель министра ... подробнее →

"Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом

04.06.2019 18:59

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) во вторник, 4 июня, с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после избрания главой государства. Самолет приземлился во ... подробнее →

12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику

04.06.2019 18:27

Здоровое питание всё больше входит в моду. Рассматривая товары на полке магазина и читая состав, мы стараемся разобраться, какие продукты принесут пользу нашему телу, а какие — скорее навредят. ... подробнее →

Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»

04.06.2019 17:59

Бывший депутат Верховной Рады прокомментировала трагический инцидент в Киевской области, когда полицейские ранили в голову пятилетнего мальчика. Как передает replyua.net , на своей странице в ... подробнее →

Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают

04.06.2019 17:41

ПриватБанк озвучил украинцам важную новость относительно работы отделений. Об этом пишет Политека . Сообщается, что в июне ПриватБанк будет менять график работы. Это связано с тем, что в первом ... подробнее →

Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ

04.06.2019 17:24

В МВД РФ утверждают, что несколько тысяч людей из неподконтрольных украинским властям частей Донетчины и Луганщины подали документы на получение российских паспортов. Об этом сообщает пресс-центр МВД ... подробнее →

Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом

04.06.2019 17:08

В сети раскрыли биографию задержанных полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает Апостроф . Подозреваемые - старший сержант Владимир ... подробнее →

У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе

04.06.2019 16:45

В Москве убеждены, что основную роль в прекращении войны на Донбассе будет играть президент Зеленский, а не его представители в разных группах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина, ... подробнее →

Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»

04.06.2019 16:24

Так уж повелось, что каждая новая власть начинает с возбуждения уголовных дел против старой. Особенно в Украине, где «попередников» практически официально называют антинародным или ... подробнее →

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