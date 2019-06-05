Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа

05.06.2019 22:42

Не представляете себе день без расслабляющего душа? Тогда проверьте, все ли вы делаете правильно, потому что зачастую некоторые наши привычки во время водных процедур приносят больше вреда, чем пользы. Врачи-дерматологи советуют избавиться от этих ... подробнее →

«Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России

05.06.2019 21:37

Пока президент Украины  Владимир Зеленский  находится в Брюсселе, Евросоюз одобрил санкции против России Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление ... подробнее →

Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск

05.06.2019 21:10

Нужно быть готовым к экстренным ситуациям. Лето наступило, люди начали разъезжаться в теплые края, чтобы погреться на солнышке, позагорать и покупаться. А чтобы ничто не испортило отпуск – ... подробнее →

Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией

05.06.2019 20:48

Экс-президент украинского государства  Леонид Кучма , являющийся представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке нашей страны, убежден в том, что ... подробнее →

Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах

05.06.2019 20:35

С 1 сентября вступают в силу важные изменения при строительстве автомобильных дорог Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины ... подробнее →

У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера

05.06.2019 20:18

Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Об этом он написал на своей странице в соцсети. У ... подробнее →

Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности

05.06.2019 20:00

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины  Владимир Зеленский  встречались накануне  В ходе своего официального визита в Брюссель президент Украины Владимир ... подробнее →

Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС

05.06.2019 19:40

Гибридной армии РФ удалось 4 июня нанести смертельный ракетный удар по воинам ООС, зайдя с фланга опорника. Подробностями атаки террористов в Facebook поделился известный украинский ... подробнее →

ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер

05.06.2019 19:20

Украинские защитники смогли вытеснить вражеские силы из опасной позиции под названием «Дерзкая», что под Мариуполем. Более того, наши воины заняли стратегическую высоту. О продвижении ... подробнее →

Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать

05.06.2019 19:05

В некоторых популярных лекарствах содержатся химические вещества, которые проникают в эпидермис и могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Солнечный свет, попавший на такую измененную ... подробнее →

Гройсман раскрыл планы Украины касательно реформирования ВПК

05.06.2019 18:49

На встрече премьер-министра Владимира Гройсмана со Старшим советником США по вопросам реформирования ВПК Украины Дональдом Винтером говорилось об интересе Украины в эффективности и прозрачности ... подробнее →

В Мадриде газонокосилки заменили овцами

05.06.2019 18:35

Мэрия «трудоустроила» 500 овец. В столице Испании, городе Мадрид, овцы работают газонокосилками, передает Хроника.инфо со ссылкой на  opentv.media . Мэрия Мадрида наняла на ... подробнее →

Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака

05.06.2019 18:17

Личные Ангелы-хранители здесь, чтобы помогать нам, а Архангелы, чтобы служить всем У нас есть два типа Ангелов: Ангелы-хранители и Архангелы. Наши личные Ангелы-хранители ... подробнее →

Кабмин устроил чистку среди губернаторов

05.06.2019 18:00

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, ... подробнее →

Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса

05.06.2019 17:40

Военная операция по возвращению неподконтрольной Украине территории Донбасса возможна только после того, как будут исчерпаны все политические возможности. Об этом заявил боец ВСУ и участник войны на ... подробнее →

«Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка

05.06.2019 17:20

Житель неподконтрольного Украине Донецк на своем Ютуб-канале опубликовал видеоролик в котором показал, как сейчас выглядит центр города — стадион «Донбасс Арена», территория ... подробнее →

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