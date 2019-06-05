Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа 05.06.2019 22:42 Не представляете себе день без расслабляющего душа? Тогда проверьте, все ли вы делаете правильно, потому что зачастую некоторые наши привычки во время водных процедур приносят больше вреда, чем пользы. Врачи-дерматологи советуют избавиться от этих ... подробнее →

Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск 05.06.2019 21:10 Нужно быть готовым к экстренным ситуациям. Лето наступило, люди начали разъезжаться в теплые края, чтобы погреться на солнышке, позагорать и покупаться. А чтобы ничто не испортило отпуск – ... подробнее →