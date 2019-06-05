Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа05.06.2019 22:42
Не представляете себе день без расслабляющего душа? Тогда проверьте, все ли вы делаете правильно, потому что зачастую некоторые наши привычки во время водных процедур приносят больше вреда, чем пользы. Врачи-дерматологи советуют избавиться от этих ... подробнее →
«Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России05.06.2019 21:37
Пока президент Украины Владимир Зеленский находится в Брюсселе, Евросоюз одобрил санкции против России Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление ... подробнее →
Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск05.06.2019 21:10
Нужно быть готовым к экстренным ситуациям. Лето наступило, люди начали разъезжаться в теплые края, чтобы погреться на солнышке, позагорать и покупаться. А чтобы ничто не испортило отпуск – ... подробнее →
Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией05.06.2019 20:48
Экс-президент украинского государства Леонид Кучма , являющийся представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке нашей страны, убежден в том, что ... подробнее →
Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах05.06.2019 20:35
С 1 сентября вступают в силу важные изменения при строительстве автомобильных дорог Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины ... подробнее →
У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера05.06.2019 20:18
Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Об этом он написал на своей странице в соцсети. У ... подробнее →
Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности05.06.2019 20:00
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский встречались накануне В ходе своего официального визита в Брюссель президент Украины Владимир ... подробнее →
Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС05.06.2019 19:40
Гибридной армии РФ удалось 4 июня нанести смертельный ракетный удар по воинам ООС, зайдя с фланга опорника. Подробностями атаки террористов в Facebook поделился известный украинский ... подробнее →
ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер05.06.2019 19:20
Украинские защитники смогли вытеснить вражеские силы из опасной позиции под названием «Дерзкая», что под Мариуполем. Более того, наши воины заняли стратегическую высоту. О продвижении ... подробнее →
Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать05.06.2019 19:05
В некоторых популярных лекарствах содержатся химические вещества, которые проникают в эпидермис и могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Солнечный свет, попавший на такую измененную ... подробнее →
Гройсман раскрыл планы Украины касательно реформирования ВПК05.06.2019 18:49
На встрече премьер-министра Владимира Гройсмана со Старшим советником США по вопросам реформирования ВПК Украины Дональдом Винтером говорилось об интересе Украины в эффективности и прозрачности ... подробнее →
В Мадриде газонокосилки заменили овцами05.06.2019 18:35
Мэрия «трудоустроила» 500 овец. В столице Испании, городе Мадрид, овцы работают газонокосилками, передает Хроника.инфо со ссылкой на opentv.media . Мэрия Мадрида наняла на ... подробнее →
Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака05.06.2019 18:17
Личные Ангелы-хранители здесь, чтобы помогать нам, а Архангелы, чтобы служить всем У нас есть два типа Ангелов: Ангелы-хранители и Архангелы. Наши личные Ангелы-хранители ... подробнее →
Кабмин устроил чистку среди губернаторов05.06.2019 18:00
Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, ... подробнее →
Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса05.06.2019 17:40
Военная операция по возвращению неподконтрольной Украине территории Донбасса возможна только после того, как будут исчерпаны все политические возможности. Об этом заявил боец ВСУ и участник войны на ... подробнее →
«Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка05.06.2019 17:20
Житель неподконтрольного Украине Донецк на своем Ютуб-канале опубликовал видеоролик в котором показал, как сейчас выглядит центр города — стадион «Донбасс Арена», территория ... подробнее →
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