ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко

06.06.2019 22:41

В Государственном бюро расследований вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко относительно возможной потери из ситуативной комнаты АП ... подробнее →

Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении

06.06.2019 22:20

Умер экс-игрок киевского Динамо, московского ЦСКА и харьковского Металлиста  Борис Деркач Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 55 лет вскоре после скитаний по миру и недавнего ... подробнее →

Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо

06.06.2019 22:01

Чем полезна морковь. Морковь давно известна украинцам как самый доступный и полезный овощ, который можно применить едва ли не во всех сферах кулинарии. Однако ценен он не только для кожи, органов ... подробнее →

В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»

06.06.2019 21:38

В неподконтрольном Украине Донецке так называемые «МВД ДНР» и «Минсвязи ДНР» обсудили вопрос создания «электронной очереди» на получение «паспортов ... подробнее →

Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие

06.06.2019 21:20

Кремль, предлагая начать  строить «с чистого листа»  отношения между Киевом и Москвой, должен был озвучить свои конкретные позиции. Как передает  replyua.net , об ... подробнее →

Шарий зарегистрировал свою политическую партию

06.06.2019 21:00

Журналист Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. Об этом он заявил в своем блоге. По словам журналиста, «Партия Шария» уже зарегистрирована в Минюсте Украины. ... подробнее →

Зеленский ответил украинцам на петицию об импичменте: «четыре условия»

06.06.2019 20:40

Президента Украины Владимир  Зеленский  ответил на петицию, которая требует его отставки. Соответствующий документ размещен на  сайте  президента. «На самом деле вы ... подробнее →

Из жизни ушёл известный писатель

06.06.2019 20:17

Сегодня, 6 июня, умер один из классиков современной украинской литературы Юрий Мушкетик. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Об этом на своей странице в ... подробнее →

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

06.06.2019 20:02

Актеры "Квартала" рассказали о работе без Владимира Зеленского и новых программах. В Киеве пройдет первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского Фото: пресс-служба Уже в это ... подробнее →

ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста

06.06.2019 19:40

Активисты ОУН пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области и требуют немедленного ареста политики и семьи Гладковских, причастных к скандалу вокруг ... подробнее →

Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам

06.06.2019 19:17

Эксперты разделились во мнениях относительно целесообразности измененной тарифной формулы. Согласно принятому 5 июля постановлению Кабмина, компания "Нафтогаз Украины"  должна ... подробнее →

Порошенко поставил на место переговорщиков Минской группы

06.06.2019 19:02

Экс-президент Порошенко критически отнесся к идее о том, что следует отменить экономическую блокаду Донбасса и перестать открывать ответный огонь . Об этом он рассказал журналистам на брифинге, ... подробнее →

Трагедия под Херсоном: иномарка протаранила остановку, есть жертвы

06.06.2019 18:40

В Херсонской области возле села Николаевка произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в ... подробнее →

НБУ снизил официальный курс доллара

06.06.2019 18:17

Курс доллара упал на 14 копеек Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил  официальный курс  на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с ... подробнее →

В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны

06.06.2019 18:04

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) ребенок принес домой гранату и патроны. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР». «В городской ... подробнее →

Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса

06.06.2019 17:42

Снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса – приемлемая мера, но при одном условии. Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы,  OBOZREVATEL  высказал ... подробнее →

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