Умер экс-игрок киевского Динамо, московского ЦСКА и харьковского Металлиста Борис Деркач Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 55 лет вскоре после скитаний по миру и недавнего ... подробнее →

06.06.2019 22:01

Чем полезна морковь. Морковь давно известна украинцам как самый доступный и полезный овощ, который можно применить едва ли не во всех сферах кулинарии. Однако ценен он не только для кожи, органов ... подробнее →