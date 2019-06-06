ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко06.06.2019 22:41
В Государственном бюро расследований вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко относительно возможной потери из ситуативной комнаты АП ... подробнее →
Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении06.06.2019 22:20
Умер экс-игрок киевского Динамо, московского ЦСКА и харьковского Металлиста Борис Деркач Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 55 лет вскоре после скитаний по миру и недавнего ... подробнее →
Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо06.06.2019 22:01
Чем полезна морковь. Морковь давно известна украинцам как самый доступный и полезный овощ, который можно применить едва ли не во всех сферах кулинарии. Однако ценен он не только для кожи, органов ... подробнее →
В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»06.06.2019 21:38
В неподконтрольном Украине Донецке так называемые «МВД ДНР» и «Минсвязи ДНР» обсудили вопрос создания «электронной очереди» на получение «паспортов ... подробнее →
Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие06.06.2019 21:20
Кремль, предлагая начать строить «с чистого листа» отношения между Киевом и Москвой, должен был озвучить свои конкретные позиции. Как передает replyua.net , об ... подробнее →
Шарий зарегистрировал свою политическую партию06.06.2019 21:00
Журналист Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. Об этом он заявил в своем блоге. По словам журналиста, «Партия Шария» уже зарегистрирована в Минюсте Украины. ... подробнее →
Зеленский ответил украинцам на петицию об импичменте: «четыре условия»06.06.2019 20:40
Президента Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, которая требует его отставки. Соответствующий документ размещен на сайте президента. «На самом деле вы ... подробнее →
Из жизни ушёл известный писатель06.06.2019 20:17
Сегодня, 6 июня, умер один из классиков современной украинской литературы Юрий Мушкетик. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Об этом на своей странице в ... подробнее →
"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе06.06.2019 20:02
Актеры "Квартала" рассказали о работе без Владимира Зеленского и новых программах. В Киеве пройдет первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского Фото: пресс-служба Уже в это ... подробнее →
ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста06.06.2019 19:40
Активисты ОУН пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области и требуют немедленного ареста политики и семьи Гладковских, причастных к скандалу вокруг ... подробнее →
Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам06.06.2019 19:17
Эксперты разделились во мнениях относительно целесообразности измененной тарифной формулы. Согласно принятому 5 июля постановлению Кабмина, компания "Нафтогаз Украины" должна ... подробнее →
Порошенко поставил на место переговорщиков Минской группы06.06.2019 19:02
Экс-президент Порошенко критически отнесся к идее о том, что следует отменить экономическую блокаду Донбасса и перестать открывать ответный огонь . Об этом он рассказал журналистам на брифинге, ... подробнее →
Трагедия под Херсоном: иномарка протаранила остановку, есть жертвы06.06.2019 18:40
В Херсонской области возле села Николаевка произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в ... подробнее →
НБУ снизил официальный курс доллара06.06.2019 18:17
Курс доллара упал на 14 копеек Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с ... подробнее →
В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны06.06.2019 18:04
В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) ребенок принес домой гранату и патроны. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР». «В городской ... подробнее →
Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса06.06.2019 17:42
Снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса – приемлемая мера, но при одном условии. Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы, OBOZREVATEL высказал ... подробнее →
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