ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу

07.06.2019 22:42

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом Луценко ... подробнее →

«Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского

07.06.2019 22:17

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «продолжении политики двойных стандартов своего предшественника».  Об этом Денис Пушилин заявил сепаратистским СМИ. «Факты ... подробнее →

США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой

07.06.2019 22:00

Происходящее в одной из самых смертоносных точек на планете серьезно страшит научный мир. Ученые заявляют, что за последнее время здесь не единожды фиксировали предвестники всеобщего коллапса. Речь ... подробнее →

Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс

07.06.2019 21:40

Пятый президент Украины  Петр Порошенко  заявил, что не согласен с заявлением нынешнего гаранта Конституции Владимира Зеленского о том, что Российская Федерация уже не контролирует боевиков ... подробнее →

В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х

07.06.2019 21:23

Выход мультфильма ожидается в 2021 году. В Украине спустя 30 лет выпустят продолжение популярного мультфильма 90-х «Як Петрик П’яточкін рахував слоненят», передает Хроника.инфо ... подробнее →

Боевики опять обстреляли украинских военных: ранены еще 3 человека

07.06.2019 21:00

Еще 3 украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня. Об этом ... подробнее →

«Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским

07.06.2019 20:40

Президент России Владимир Путин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пока себя не проявил. Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического ... подробнее →

"Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию

07.06.2019 20:20

Компания IPC Business UG готова совместно с "Укрзализныцей" организовать регулярный контейнерный поезд. После того, как стало известно о намерении "Укрзализныци"  запустить в июле ... подробнее →

Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих

07.06.2019 20:02

В «ДНР» запрашивают у Киева 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных». Об этом заявила «о мбудсмен  ДНР»  Дарья ... подробнее →

Путин объявил о начале новой войны

07.06.2019 19:40

Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны. Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в ... подробнее →

Разведка должна пояснить Зеленскому ситуацию на Донбассе, — Порошенко

07.06.2019 19:20

Сегодня ночью на Донбассе в результате прямого попадания снаряда погибли двое украинских военных. Пятый президент Петр Порошенко призвал разведку проинформировать действующего президента Владимира Зеленского о положении дел в оккупированных Россией ... подробнее →

Суд вернул Оппоблоку госфинансирование

07.06.2019 19:03

Оппоблок через суд вернул себе госфинансирование, которое было приостановлено решением НАПК. Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока - теперь ... подробнее →

Украина получит от Германии 5 миллионов евро

07.06.2019 18:40

Германия выделит около 5 миллионов евро на период до 2021 года для помощи пострадавшим на востоке Украины. Об этом сообщает  УНИАН . "Новая фаза проекта, которая воплощается с мая 2019 ... подробнее →

Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе

07.06.2019 18:20

Для достижения мира на Донбассе Российская федерация должна вывести свои войска и вооружение, а также распустить «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил временный поверенный в делах ... подробнее →

Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана

07.06.2019 18:00

Первая пятерка списка для похода на внеочередные парламентские выборы от  политической партии  «Украинская стратегия Гройсмана» состоит из действующего премьер-министра ... подробнее →

Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду

07.06.2019 17:37

Сегодня, 7 июня, синоптики поведали о штурмовом предупреждении на территории Украины. Так, на территорию Украины надвигается ухудшение погодных условий.   Как сообщается, в Житомирской, ... подробнее →

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