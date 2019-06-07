ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу07.06.2019 22:42
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом Луценко ... подробнее →
«Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского07.06.2019 22:17
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «продолжении политики двойных стандартов своего предшественника». Об этом Денис Пушилин заявил сепаратистским СМИ. «Факты ... подробнее →
США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой07.06.2019 22:00
Происходящее в одной из самых смертоносных точек на планете серьезно страшит научный мир. Ученые заявляют, что за последнее время здесь не единожды фиксировали предвестники всеобщего коллапса. Речь ... подробнее →
Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс07.06.2019 21:40
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не согласен с заявлением нынешнего гаранта Конституции Владимира Зеленского о том, что Российская Федерация уже не контролирует боевиков ... подробнее →
В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х07.06.2019 21:23
Выход мультфильма ожидается в 2021 году. В Украине спустя 30 лет выпустят продолжение популярного мультфильма 90-х «Як Петрик П’яточкін рахував слоненят», передает Хроника.инфо ... подробнее →
Боевики опять обстреляли украинских военных: ранены еще 3 человека07.06.2019 21:00
Еще 3 украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня. Об этом ... подробнее →
«Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским07.06.2019 20:40
Президент России Владимир Путин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пока себя не проявил. Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического ... подробнее →
"Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию07.06.2019 20:20
Компания IPC Business UG готова совместно с "Укрзализныцей" организовать регулярный контейнерный поезд. После того, как стало известно о намерении "Укрзализныци" запустить в июле ... подробнее →
Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих07.06.2019 20:02
В «ДНР» запрашивают у Киева 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных». Об этом заявила «о мбудсмен ДНР» Дарья ... подробнее →
Путин объявил о начале новой войны07.06.2019 19:40
Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны. Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в ... подробнее →
Разведка должна пояснить Зеленскому ситуацию на Донбассе, — Порошенко07.06.2019 19:20
Сегодня ночью на Донбассе в результате прямого попадания снаряда погибли двое украинских военных. Пятый президент Петр Порошенко призвал разведку проинформировать действующего президента Владимира Зеленского о положении дел в оккупированных Россией ... подробнее →
Суд вернул Оппоблоку госфинансирование07.06.2019 19:03
Оппоблок через суд вернул себе госфинансирование, которое было приостановлено решением НАПК. Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока - теперь ... подробнее →
Украина получит от Германии 5 миллионов евро07.06.2019 18:40
Германия выделит около 5 миллионов евро на период до 2021 года для помощи пострадавшим на востоке Украины. Об этом сообщает УНИАН . "Новая фаза проекта, которая воплощается с мая 2019 ... подробнее →
Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе07.06.2019 18:20
Для достижения мира на Донбассе Российская федерация должна вывести свои войска и вооружение, а также распустить «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил временный поверенный в делах ... подробнее →
Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана07.06.2019 18:00
Первая пятерка списка для похода на внеочередные парламентские выборы от политической партии «Украинская стратегия Гройсмана» состоит из действующего премьер-министра ... подробнее →
Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду07.06.2019 17:37
Сегодня, 7 июня, синоптики поведали о штурмовом предупреждении на территории Украины. Так, на территорию Украины надвигается ухудшение погодных условий. Как сообщается, в Житомирской, ... подробнее →
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