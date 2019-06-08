Врачи назвали опасности пребывания на даче08.06.2019 22:33
Специалисты рассказали об опасностях, которые могут поджидать детей во время пребывания на даче с родителями, передает Хроника.инфо. По словам врачей, на даче детей поджидают места, где они по ... подробнее →
Церковь популярно объяснила, как выглядит ад08.06.2019 22:03
Как стало известно, у христиан нет однозначного ответа на то, что такое ад. Об этом рассказывает портал from-ua. Ад — что это? Ад — это единственное место, где человек находится вне ... подробнее →
Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал08.06.2019 21:41
На данный момент нужно исключить активное наступление ВСУ на Донбассе. Оно не станет для Украины спасением и принесет крупные потери силам ООС. " Апострофу " об этом сказал экс-замначальника Генштаба ... подробнее →
«Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место08.06.2019 21:24
Накануне суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против Петра Порошенко, Владимира Гройсмана и Виктора Шокина. Фигурантов дела подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением в ... подробнее →
В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин08.06.2019 21:07
Сегодня ночью на ул. Митрополитской в Центральном районе Мариуполя неизвестные изрисовали автомобиль "Фольксваген" и витрину продуктового магазина. Об этом 0629 сообщил владелец автомобиля. По ... подробнее →
Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»08.06.2019 20:50
Отметим сразу же, что «сюрпризы» — не из приятных. Так завтра, и даже уже частично сегодня – ночью – Украину накроют дожди и сильный ветер. Синоптики предупредили о ... подробнее →
Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы08.06.2019 20:25
Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города. Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе ... подробнее →
Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя08.06.2019 20:11
В штабе операции Объединенных сил рассказали о деталях атаки боевиков на бойцов ВСУ 7 июня. Как говорится в сообщении штаба в Facebook, события трагического ночного боя стали поводом для грязных ... подробнее →
Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"08.06.2019 19:52
Обстрелы начались еще в первой половине дня сегодня, 8 июня, и не прекращаются до сих пор. Очевидцы сообщают, что работает не только стрелковое оружие, но и тяжелый калибр российских террористов. ... подробнее →
Важные приметы: подаренный крестик может убить08.06.2019 19:35
Если незнакомый человек хочет преподнести вам в подарок крестик, стоит насторожиться, ведь религиозные вещи, подаренные недоброжелателем, могут принести неприятности и даже сократить жизнь, сообщает ... подробнее →
Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне08.06.2019 19:11
В Херсоне вечером 7 июня, на улице Ильи Кулика сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области. Как сообщает пресс-служба ... подробнее →
Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко08.06.2019 18:48
Бывшая мэр Славянска Нэля Штепа, которая поддержала оккупацию Донбасса, будет участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля. Новости о Штепе прокомментировал в Facebook депутат ВР Борислав Береза, ... подробнее →
Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ08.06.2019 18:31
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют установки РЭБ. Так, 2 системы РЭБ были зафиксированы недалеко от временно ... подробнее →
«Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства08.06.2019 18:08
На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отличился громким высказыванием в адрес Украины, заявив, что наше государство сформировалось «на краю ... подробнее →
Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область08.06.2019 17:52
На линии разграничения в Луганской области во время работы в поле 7 июня на взрывчатке подорвались двое трактористов. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки08.06.2019 17:18
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области минируют противотанковыми минами поля в районе дороги и населенных пунктов. Вот что узнали ... подробнее →
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