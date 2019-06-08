Врачи назвали опасности пребывания на даче 08.06.2019 22:33 Специалисты рассказали об опасностях, которые могут поджидать детей во время пребывания на даче с родителями, передает Хроника.инфо. По словам врачей, на даче детей поджидают места, где они по ... подробнее →

Церковь популярно объяснила, как выглядит ад 08.06.2019 22:03 Как стало известно, у христиан нет однозначного ответа на то, что такое ад. Об этом рассказывает портал from-ua. Ад — что это? Ад — это единственное место, где человек находится вне ... подробнее →