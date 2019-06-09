Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего

09.06.2019 22:36

Каждый день в мире разрушаются семьи по разным причинам. Чаще всего это случается из-за того, что кто-то уходит. Астрологи считают, что есть три Знака Зодиака, которые чаще других уходят из семьи, ... подробнее →

«Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово

09.06.2019 22:05

Супружеская пара из Донецка побывала в курортном поселке Седово, расположенном на побережье Азовского моря. Автор YouTube-канала «Виконста» рассказал о ценах на жилье, состоянии дорог и ... подробнее →

Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог

09.06.2019 21:39

На мистическое совпадение во внешности Виктора Медведчука и адвоката экс-директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова, о котором сейчас вспомнили в связи с сериалом "Чернобыль", обратил внимание ... подробнее →

"Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах

09.06.2019 21:10

Комаровский не доволен тем, что творится в больницах Украины. Так, популярный врач-педиатр уверен что помимо проблем, которые обсуждаются, люди не обращают внимания на другие важные вещи. Такое ... подробнее →

В Сети появилась полная программа партии Зеленского

09.06.2019 20:38

В воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" обнародовала свою предвыборную программу. Ее она разделила на 16 ключевых рубрик. В частности, политическая сила рассказала, как намерена изменить власть, ... подробнее →

На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое

09.06.2019 20:07

В результате срабатывания взрывного устройства не установленного типа был тяжело травмирован 16-летний житель неподконтрольной Горловки. Об этом сообщил на совем Telegram-канале так называемый ... подробнее →

Возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества

09.06.2019 19:40

Возле Белой Церкви в Киевской области в реку Рось попало ядовитое вещество, в связи с чем срочно началось заседание городского совета. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий ... подробнее →

Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона

09.06.2019 19:13

Министерство здравоохранения задумало ввести более жесткие правила для медицинского осмотра украинцев, которые желают сесть за руль. Ведомство представило документ на официальном сайте, пишет ... подробнее →

Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня

09.06.2019 18:45

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает смелые эксперименты Овнам, мечты о новой любви Ракам и встречу со своим "альтер эго" Стрельцам. Далее from-ua ... подробнее →

Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске

09.06.2019 18:15

Актуализация темы Минских переговоров по Донбассу более интересна, чем символический визит президента Украины Владимира Зеленского в Европейский Союз, и сделанные в Брюсселе его заявления. Такое ... подробнее →

В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»

09.06.2019 17:49

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области желающих получить «паспорт РФ» больше, чем во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Соответственно, ... подробнее →

Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности

09.06.2019 17:32

На оккупированном Донбассе “200-ю бригаду” пополнил боевик так называемой “ЛНР” Олег Васильевич Спичак, в соцсетях раскрыли истинную причину смерти. Блогер с ником Necro ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое

09.06.2019 17:09

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами поля и дороги в районе н.п. Лозовое. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в ... подробнее →

Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен

09.06.2019 16:51

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре помиловать подозреваемого в госизмене Кирилла Вышинского. Готовится обмен пленными. Инсайдом о закулисных договоренностях Киева и Москвы ... подробнее →

Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов

09.06.2019 16:32

В последние дни боевики «ДНР» и российские оккупанты увеличили число обстрелов. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Так, согласно отчету СММ ОБСЕ по состоянию на 7 ... подробнее →

«Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово

09.06.2019 16:10

Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях гневно сообщают об ужасных условиях, созданных оккупационной «властью» для въезда на единственный курорт ... подробнее →

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