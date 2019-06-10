10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло10.06.2019 22:42
Холодильник, наш друг и товарищ. Без него сложно представить себе существование современной семьи. Страшно подумать, что он вдруг может сломаться. Ведь в нем лежит все самое вкусное,и он сохраняет это свежим. Но иногда внутри появляется неприятный запах и ... подробнее →
Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам10.06.2019 22:17
Почти каждый украинец при частой смене погоды испытывает сонливость. Часто опаздываете или не слышите будильник, а потом ведь день идет насмарку? Как же научиться просыпаться без страданий? ... подробнее →
Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе10.06.2019 21:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе съезда своей партии «Слуга народа», что поможет установить новую систему власти в стране и подготовил особый подарок для Порошенко и его ... подробнее →
«Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО10.06.2019 21:18
Координатор группы «Информационное сопротивлении», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил сколько стоит для жителей ОРДЛО оформление паспорта «республики». Так на своей ... подробнее →
Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу10.06.2019 20:48
Шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» сегодня, 10 июня, перекрыли трассу Львов — Рава-Русская и объявили о начале забастовки в качестве знака протеста ... подробнее →
Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»10.06.2019 20:30
После обнародования хотя бы десятки фамилий из списков все партии начали открытую игру Об этом в видео-интервью Politeka рассказала политический аналитик, кандидат философских наук ... подробнее →
В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии10.06.2019 20:16
В настоящее время по закону украинцы имеют право на пенсии в размере не ниже прожиточного минимума. Существует и другая черта – максимальная пенсия не может быть больше, чем 10 ... подробнее →
Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы10.06.2019 20:00
На «национализированном» оккупационной «властью ДНР» расположенном в неподконтрольной Украине Горловке Концерне «Стирол» сотрудникам выдали зарплату за два месяца ... подробнее →
Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»10.06.2019 19:41
Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение, в котором призвал поддержать его решение о роспуске парламента Об этом он сообщил на своей странице в ... подробнее →
В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары10.06.2019 19:20
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 11 июня, в Украине будет жарко. Однако в некоторых западных и северных областях вроятны дожди. «Температура воздуха ... подробнее →
Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года10.06.2019 19:00
Гороскоп финансов летом особенно актуален — впереди сезон отпусков, так что многим не повредят советы астрологов. В июне важно не остаться в убытке и продолжать работу, стараясь привлечь в ... подробнее →
Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов10.06.2019 18:45
Президент Владимир Зеленский намерен уволить 13 председателей ОГА и сразу же согласовать с Кабмином кандидатуры новых губернаторов. Об этом сообщают Украинские новости , ссылаясь на ... подробнее →
Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник10.06.2019 18:30
Лето невозможно без пикников и вылазок на природу, но чтобы настроение не было испорчено, обязательно заранее подумайте о закусках и выложите из рюкзака или корзинки все потенциально опасные ... подробнее →
Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно10.06.2019 18:14
Глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил, что руководимая им политсила и партия экс-главы Одесской ОГА «Рух новых сил» будут отдельно идти ... подробнее →
Зеленский подал в Раду законопроект о новом рынке электроэнергии10.06.2019 18:02
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о введении нового рынка электроэнергии, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Верховной ... подробнее →
«Остается молиться»: на Харьковщине атаковали пассажирский поезд10.06.2019 17:45
На Харьковщине забросали камнями вагоны пассажирского поезда Инцидент произошел в половине первого ночи 9 июня. Как сообщают в группе «Харьков 1654», все случилось на станции ... подробнее →
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