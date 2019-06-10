10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло 10.06.2019 22:42 Холодильник, наш друг и товарищ. Без него сложно представить себе существование современной семьи. Страшно подумать, что он вдруг может сломаться. Ведь в нем лежит все самое вкусное,и он сохраняет это свежим. Но иногда внутри появляется неприятный запах и ... подробнее →

Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам 10.06.2019 22:17 Почти каждый украинец при частой смене погоды испытывает сонливость. Часто опаздываете или не слышите будильник, а потом ведь день идет насмарку? Как же научиться просыпаться без страданий? ... подробнее →