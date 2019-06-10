10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло

10.06.2019 22:42

Холодильник, наш друг и товарищ. Без него сложно представить себе существование современной семьи. Страшно подумать, что он вдруг может сломаться. Ведь в нем лежит все самое вкусное,и он сохраняет это свежим. Но иногда внутри появляется неприятный запах и ... подробнее →

Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам

10.06.2019 22:17

Почти каждый украинец при частой смене погоды испытывает сонливость. Часто опаздываете или не слышите будильник, а потом ведь день идет насмарку? Как же научиться просыпаться без страданий? ... подробнее →

Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе

10.06.2019 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе съезда своей партии «Слуга народа», что поможет установить новую систему власти в стране и подготовил особый подарок для Порошенко и его ... подробнее →

«Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО

10.06.2019 21:18

Координатор группы «Информационное сопротивлении», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил сколько стоит для жителей ОРДЛО оформление паспорта «республики». Так на своей ... подробнее →

Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу

10.06.2019 20:48

Шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» сегодня, 10 июня, перекрыли трассу  Львов  — Рава-Русская и объявили о начале забастовки в качестве знака протеста ... подробнее →

Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»

10.06.2019 20:30

После обнародования хотя бы десятки фамилий из списков все  партии начали открытую игру Об этом в видео-интервью Politeka рассказала политический аналитик, кандидат философских наук ... подробнее →

В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии

10.06.2019 20:16

В настоящее время по закону украинцы имеют право на пенсии в размере не ниже прожиточного минимума. Существует и другая черта – максимальная пенсия не может быть больше, чем 10 ... подробнее →

Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы

10.06.2019 20:00

На «национализированном» оккупационной «властью ДНР» расположенном в неподконтрольной Украине Горловке Концерне «Стирол» сотрудникам выдали зарплату за два месяца ... подробнее →

Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»

10.06.2019 19:41

Президент Украины Владимир  Зеленский  записал срочное видеообращение, в котором призвал поддержать его решение о роспуске парламента  Об этом он сообщил на своей странице в ... подробнее →

В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары

10.06.2019 19:20

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 11 июня, в Украине будет жарко. Однако в некоторых западных и северных областях вроятны дожди. «Температура воздуха ... подробнее →

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

10.06.2019 19:00

Гороскоп финансов летом особенно актуален — впереди сезон отпусков, так что многим не повредят советы астрологов. В июне важно не остаться в убытке и продолжать работу, стараясь привлечь в ... подробнее →

Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов

10.06.2019 18:45

Президент Владимир Зеленский намерен уволить 13 председателей ОГА и сразу же согласовать с Кабмином кандидатуры новых губернаторов. Об этом сообщают  Украинские новости , ссылаясь на ... подробнее →

Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник

10.06.2019 18:30

Лето невозможно без пикников и вылазок на природу, но чтобы настроение не было испорчено, обязательно заранее подумайте о закусках и выложите из рюкзака или корзинки все потенциально опасные ... подробнее →

Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно

10.06.2019 18:14

Глава партии «Гражданская позиция»  Анатолий Гриценко  сообщил, что руководимая им политсила и партия экс-главы Одесской ОГА «Рух новых сил» будут отдельно идти ... подробнее →

Зеленский подал в Раду законопроект о новом рынке электроэнергии

10.06.2019 18:02

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о введении нового рынка электроэнергии, сообщает  УНН  со ссылкой на данные на сайте Верховной ... подробнее →

«Остается молиться»: на Харьковщине атаковали пассажирский поезд

10.06.2019 17:45

На Харьковщине забросали камнями вагоны пассажирского  поезда Инцидент произошел в половине первого ночи 9 июня. Как сообщают в группе «Харьков 1654», все случилось на станции ... подробнее →

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