Гороскоп на завтра, 12 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку. Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат беспилотники СММ ОБСЕ. Так, имели место факты глушения в районах н.п. Запороцец и ... подробнее →

Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что готов поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров. По словам парламентария, он готов встретиться «с теми, кто руководит ... подробнее →

Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется. Также, по его словам, близка к критической ситуация и ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский устроил настоящую "чистку" и уволил глав 15 областных государственных администраций. Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на публикацию ... подробнее →

"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать". Об этом заявил глава фракции ... подробнее →

По итогам 2018 года двумя основными причинами получения гражданами Украины отказов во въезде в Европейский Союз стали отсутствие надлежащей документации и отсутствие достаточных средств к ... подробнее →

В ОРДЛО командование РФ кроме скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения взялось за подготовку командиров подразделений НВФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны ... подробнее →