Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина11.06.2019 22:30
Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется. Также, по его словам, близка к критической ситуация и ... подробнее →
Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах11.06.2019 22:01
Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что готов поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров. По словам парламентария, он готов встретиться «с теми, кто руководит ... подробнее →
Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ11.06.2019 21:36
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат беспилотники СММ ОБСЕ. Так, имели место факты глушения в районах н.п. Запороцец и ... подробнее →
Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить11.06.2019 21:26
Гороскоп на завтра, 12 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку. Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися ... подробнее →
В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ11.06.2019 21:09
В ОРДЛО командование РФ кроме скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения взялось за подготовку командиров подразделений НВФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны ... подробнее →
Безвиз: Стали известны основные причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС11.06.2019 20:43
По итогам 2018 года двумя основными причинами получения гражданами Украины отказов во въезде в Европейский Союз стали отсутствие надлежащей документации и отсутствие достаточных средств к ... подробнее →
Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск11.06.2019 20:19
"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать". Об этом заявил глава фракции ... подробнее →
Зеленский подписал указ о массовом увольнении ТОП-чиновников: стало известно, кто покинул свой пост11.06.2019 19:51
Президент Владимир Зеленский устроил настоящую "чистку" и уволил глав 15 областных государственных администраций. Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на публикацию ... подробнее →
Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать11.06.2019 19:24
Среди представителей трех из 12 знаков Зодиака — Лев, Весы и Козерог, больше всего людей, которые сами выбрали призвание раздражать окружающих. Люди, рожденные под этими знаками, могут ... подробнее →
Пенсия в Украине: как изменились требования к трудовому стажу, - вся правда11.06.2019 18:59
Согласно планам властей, в Украине будут увеличивать требования к трудовому стажу до тех пор, пока минимальная возрастная "планка" не достигнет 35 лет. В рамках увеличения требований к трудовому ... подробнее →
Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ11.06.2019 18:32
Боевики «ДНР» и «ЛНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в районы близкие к границе с РФ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ11.06.2019 18:01
С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксированы три обстрела с стороны НВФ. Об этом сообщает представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает donpress.com . В ... подробнее →
Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы11.06.2019 17:41
Через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка временно оккупированных территорий Донецкой области на территорию РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках. Вот что узнали ... подробнее →
Зеленский снова отменил указы Порошенко11.06.2019 17:20
Вчера, 10 июня, президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Порошенко. Об этом сообщается на сайте президента, передает " Диалог.UA ". 24 мая, президент Владимир Зеленский ... подробнее →
Женщина вместо туалета воспользовалась аварийным выходом в самолёте11.06.2019 16:57
Довольно курьёзный случай произошёл в самолёте Pakistan International Airlines, который следовал по маршруту Манчестер-Исламабад. Так пишет replyua.net . Пассажирское судно уже было готово к ... подробнее →
«Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО11.06.2019 16:42
Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети в очередной раз выразил возмущение ситуацией с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО и ... подробнее →
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