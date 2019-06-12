Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время12.06.2019 22:49
Хаотичный сон вреден для здоровья. Сон в разное время суток на 27% увеличивает вероятность появления лишнего веса и повышенного давления. К такому выводу пришли американские ученые из Brigham and ... подробнее →
В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны12.06.2019 22:05
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.) продолжает работать только с украинской стороны. Однако, пропуск людей и автомобилей со стороны неподконтрольной ... подробнее →
Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»12.06.2019 21:32
Система голосования в Верховной Раде исчерпала себя еще в 2012 году и ее нужно заменить, считает Руслан Стефанчук. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об ... подробнее →
ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции12.06.2019 21:15
Украинские военные продвинулись на Донбассе и заняли новые позиции в непосредственной близости от Донецка ВСУ практически полностью ликвидировали «серую зону» в Марьинке, ... подробнее →
Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление12.06.2019 21:00
Партия "Голос" точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры. Ярослав Юрчишин заместитель ... подробнее →
«Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер12.06.2019 20:45
Украинские защитники заметно продвинулись вперед в районе Марьинки, добравшись к оккупированному Донецку вплотную. Бойцы ВСУ отбросили вражеские силы на Донбассе. Более подробно об этом в эфире ... подробнее →
Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами12.06.2019 20:30
На Западе Украины объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "До конца суток 12 июня в Закарпатской, ... подробнее →
Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье12.06.2019 20:16
Участники АТО, воины-интернационалисты и активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. Такое решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства. В целом для данных категорий планируют приобрести около 500 квартир. В ... подробнее →
Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности12.06.2019 20:00
Уже на следующей неделе состоится визит украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом ... подробнее →
Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха12.06.2019 19:35
СМИ опубликовали информацию о том, что Игорь Коломойский хочет получить часть акций банка "Приватбанк". Об этом сообщает издание The Page, передает "Диалог.UA". Ранее "ПриватБанк" нанес ... подробнее →
Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть12.06.2019 19:16
Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук12.06.2019 19:01
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил во время интервью «РБК-Украина», что команда украинского лидера намерена внести изменения в ... подробнее →
Зеленский провел встречу с главой ЕБРР12.06.2019 18:44
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»12.06.2019 18:30
Представитель гаранта Конституции Зеленского в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook принес извинение за свое неуместное высказывание о том, что заявление главы государства о снижении ... подробнее →
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли12.06.2019 18:15
Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии. Об этом в эфире винницкого ... подробнее →
Парубий подписал законопроект об импичменте президента12.06.2019 18:00
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в ... подробнее →
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