Украинские военные продвинулись на Донбассе и заняли новые позиции в непосредственной близости от Донецка ВСУ практически полностью ликвидировали «серую зону» в Марьинке, ... подробнее →

Система голосования в Верховной Раде исчерпала себя еще в 2012 году и ее нужно заменить, считает Руслан Стефанчук. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об ... подробнее →

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.) продолжает работать только с украинской стороны. Однако, пропуск людей и автомобилей со стороны неподконтрольной ... подробнее →

Хаотичный сон вреден для здоровья. Сон в разное время суток на 27% увеличивает вероятность появления лишнего веса и повышенного давления. К такому выводу пришли американские ученые из Brigham and ... подробнее →

Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами 12.06.2019 20:30 На Западе Украины объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "До конца суток 12 июня в Закарпатской, ... подробнее →