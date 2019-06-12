Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время

12.06.2019 22:49

Хаотичный сон вреден для здоровья. Сон в разное время суток на 27% увеличивает вероятность появления лишнего веса и повышенного давления. К такому выводу пришли американские ученые из Brigham and ... подробнее →

В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны

12.06.2019 22:05

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.) продолжает работать только с украинской стороны. Однако, пропуск людей и автомобилей со стороны неподконтрольной ... подробнее →

Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»

12.06.2019 21:32

Система голосования в Верховной Раде исчерпала себя еще в 2012 году и ее нужно заменить, считает Руслан Стефанчук. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об ... подробнее →

ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции

12.06.2019 21:15

Украинские военные  продвинулись на Донбассе и заняли новые позиции в непосредственной близости от Донецка ВСУ практически полностью ликвидировали «серую зону» в Марьинке, ... подробнее →

Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление

12.06.2019 21:00

Партия "Голос" точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры. Ярослав Юрчишин заместитель ... подробнее →

«Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер

12.06.2019 20:45

Украинские защитники заметно продвинулись вперед в районе Марьинки, добравшись к оккупированному Донецку вплотную. Бойцы ВСУ отбросили вражеские силы на Донбассе. Более подробно об этом в эфире ... подробнее →

Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами

12.06.2019 20:30

На Западе Украины объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает  УНН . "До конца суток 12 июня в Закарпатской, ... подробнее →

Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье

12.06.2019 20:16

Участники АТО, воины-интернационалисты и активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. Такое решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства. В целом для данных категорий планируют приобрести около 500 квартир. В ... подробнее →

Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности

12.06.2019 20:00

Уже на следующей неделе состоится визит украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Как передает  replyua.net  со ссылкой на «РБК – Украина», об этом ... подробнее →

Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха

12.06.2019 19:35

СМИ опубликовали информацию о том, что Игорь Коломойский хочет получить часть акций банка "Приватбанк". Об этом сообщает издание The Page, передает "Диалог.UA". Ранее "ПриватБанк" нанес ... подробнее →

Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть

12.06.2019 19:16

Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук

12.06.2019 19:01

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил во время интервью «РБК-Украина», что команда украинского лидера намерена внести изменения в ... подробнее →

Зеленский провел встречу с главой ЕБРР

12.06.2019 18:44

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»

12.06.2019 18:30

Представитель гаранта Конституции Зеленского в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook принес извинение за свое неуместное высказывание о том, что заявление главы государства о снижении ... подробнее →

Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли

12.06.2019 18:15

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии. Об этом в эфире винницкого ... подробнее →

Парубий подписал законопроект об импичменте президента

12.06.2019 18:00

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в ... подробнее →

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