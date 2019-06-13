Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару

13.06.2019 22:48

В жаркую погоду под поврежденной кожурой плодов быстро размножаются бактерии, которые могут стать причиной серьезнейших отравлений. В жаркую погоду даже самые безобидные продукты могут быть очень ... подробнее →

Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене

13.06.2019 22:10

Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, а также снизить стоимость газа для Украины на 25%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с ... подробнее →

Зеленский после выходных покинет Украину – подробности

13.06.2019 21:43

Стало известно о том, что глава Украинского государства Владимир Зеленский покинет страну после выходных. Так, президент Украины Владимир Зеленский собирается наведаться по Францию и Германию с ... подробнее →

Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов

13.06.2019 21:20

Депутатом от партии  «Слуга народа»  может стать каждый, для этого достаточно пройти собеседование и продемонстрировать политические наработки Об этом в видео-интервью ... подробнее →

Куда может переехать Администрация президента?

13.06.2019 21:03

Недавно в Музей истории города Киева пришли представители архитектурного бюро, для того, чтоб сфотографировать здание. Об этом сообщила старший научный сотрудник музея Екатерина Липа. Она ... подробнее →

"Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"

13.06.2019 20:48

Президенту Украины Владимиру Зеленскому при принятии важных решений в стране нужно учитывать мнение активного меньшинства украинского общества. Журналист Виталий Портников в блоге на " Белсат " ... подробнее →

Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина

13.06.2019 20:15

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп смогут переговорить на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ... подробнее →

Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот

13.06.2019 20:00

Вчера  Юлия Тимошенко  рекомендовала Владимиру Зеленскому не обращать внимание на то, какое решение вынесет Конституционный суд, даже в том случае, если признает его указ о роспуске Рады ... подробнее →

Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ

13.06.2019 19:48

Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает  ... подробнее →

Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»

13.06.2019 19:30

Россия предложила Украине урегулировать мировым соглашением арбитражные разбирательства с «Газпромом». Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил ... подробнее →

Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

13.06.2019 19:10

Украинцев массово обманывают в супермаркетах. Нас обвешивают, навязывают ненужные акционные товары, устанавливают фейковые скидки. Специалисты не советуют покупать продукты в нарезанном виде, также ... подробнее →

Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров

13.06.2019 18:49

Лето — это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых ... подробнее →

Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей

13.06.2019 18:30

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены. ... подробнее →

BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км

13.06.2019 18:15

Китайская марка BYD представила новый электрокар — компактный хэтчбек BYD e2, сообщает AutoUa . BYD e2 - полностью самостоятельная модель, изначально спроектированная с электроприводом. В ... подробнее →

Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции

13.06.2019 18:00

Суд должен был рассматривать апелляции сегодня, но перенес заседание на 15 июля. Киевский апелляционный суд в 10.10 утра начал заседание, где должен был рассмотреть апелляции на приговор бывшему ... подробнее →

Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ

13.06.2019 17:42

Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления. ... подробнее →

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