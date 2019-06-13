Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару 13.06.2019 22:48 В жаркую погоду под поврежденной кожурой плодов быстро размножаются бактерии, которые могут стать причиной серьезнейших отравлений. В жаркую погоду даже самые безобидные продукты могут быть очень ... подробнее →

Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене 13.06.2019 22:10 Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, а также снизить стоимость газа для Украины на 25%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с ... подробнее →