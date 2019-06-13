Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина

13.06.2019 20:15

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп смогут переговорить на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ... подробнее →

Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот

13.06.2019 20:00

Вчера  Юлия Тимошенко  рекомендовала Владимиру Зеленскому не обращать внимание на то, какое решение вынесет Конституционный суд, даже в том случае, если признает его указ о роспуске Рады ... подробнее →

Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ

13.06.2019 19:48

Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает  ... подробнее →

Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»

13.06.2019 19:30

Россия предложила Украине урегулировать мировым соглашением арбитражные разбирательства с «Газпромом». Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил ... подробнее →

Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

13.06.2019 19:10

Украинцев массово обманывают в супермаркетах. Нас обвешивают, навязывают ненужные акционные товары, устанавливают фейковые скидки. Специалисты не советуют покупать продукты в нарезанном виде, также ... подробнее →

Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров

13.06.2019 18:49

Лето — это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых ... подробнее →

Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей

13.06.2019 18:30

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены. ... подробнее →

BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км

13.06.2019 18:15

Китайская марка BYD представила новый электрокар — компактный хэтчбек BYD e2, сообщает AutoUa . BYD e2 - полностью самостоятельная модель, изначально спроектированная с электроприводом. В ... подробнее →

Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции

13.06.2019 18:00

Суд должен был рассматривать апелляции сегодня, но перенес заседание на 15 июля. Киевский апелляционный суд в 10.10 утра начал заседание, где должен был рассмотреть апелляции на приговор бывшему ... подробнее →

Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ

13.06.2019 17:42

Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления. ... подробнее →

В России собрались "импортозаместить" Android

13.06.2019 17:30

В сентябре 2019 года в России стартуют продажи мобильных устройств на базе отечественной операционной системы Astra Linux, сообщает TrashBox . Изначально они будут ориентированы на силовые органы, ... подробнее →

На фоне конфликта с Радой рейтинг партии Зеленского будет и дальше расти - Бортник

13.06.2019 17:20

Руслан Бортник заявил журналистам издания Главред, что рейтинг партии Зеленского будет расти во многом благодаря конфликту между президентом и Верховной Радой. По мнению политолога, это ... подробнее →

Смешко не теряет надежду на прохождение в обновлённую ВРУ

13.06.2019 17:04

Специалисты утверждают, что  парламентский рейтинг  партии «Сила и Честь» желает быть лучшим. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. С такой информацией выступили представители Социологической группы ... подробнее →

"Стена Яценюка". САП передала в суд дело о растрате государственных средств

13.06.2019 16:48

САП направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.  В растрате ... подробнее →

Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций

13.06.2019 16:31

Российская Федерация получит новую порцию санкций за систематическое вмешательство в ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены

13.06.2019 16:18

«Власти» называемой «ЛНР» пообещали, что зарплаты «бюджетников», «госслужащих», а также «пенсии» будут значительно увеличены уже со ... подробнее →

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