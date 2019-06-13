Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина13.06.2019 20:15
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп смогут переговорить на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ... подробнее →
Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот13.06.2019 20:00
Вчера Юлия Тимошенко рекомендовала Владимиру Зеленскому не обращать внимание на то, какое решение вынесет Конституционный суд, даже в том случае, если признает его указ о роспуске Рады ... подробнее →
Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ13.06.2019 19:48
Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает ... подробнее →
Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»13.06.2019 19:30
Россия предложила Украине урегулировать мировым соглашением арбитражные разбирательства с «Газпромом». Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил ... подробнее →
Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги13.06.2019 19:10
Украинцев массово обманывают в супермаркетах. Нас обвешивают, навязывают ненужные акционные товары, устанавливают фейковые скидки. Специалисты не советуют покупать продукты в нарезанном виде, также ... подробнее →
Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров13.06.2019 18:49
Лето — это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых ... подробнее →
Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей13.06.2019 18:30
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены. ... подробнее →
BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км13.06.2019 18:15
Китайская марка BYD представила новый электрокар — компактный хэтчбек BYD e2, сообщает AutoUa . BYD e2 - полностью самостоятельная модель, изначально спроектированная с электроприводом. В ... подробнее →
Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции13.06.2019 18:00
Суд должен был рассматривать апелляции сегодня, но перенес заседание на 15 июля. Киевский апелляционный суд в 10.10 утра начал заседание, где должен был рассмотреть апелляции на приговор бывшему ... подробнее →
Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ13.06.2019 17:42
Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления. ... подробнее →
В России собрались "импортозаместить" Android13.06.2019 17:30
В сентябре 2019 года в России стартуют продажи мобильных устройств на базе отечественной операционной системы Astra Linux, сообщает TrashBox . Изначально они будут ориентированы на силовые органы, ... подробнее →
На фоне конфликта с Радой рейтинг партии Зеленского будет и дальше расти - Бортник13.06.2019 17:20
Руслан Бортник заявил журналистам издания Главред, что рейтинг партии Зеленского будет расти во многом благодаря конфликту между президентом и Верховной Радой. По мнению политолога, это ... подробнее →
Смешко не теряет надежду на прохождение в обновлённую ВРУ13.06.2019 17:04
Специалисты утверждают, что парламентский рейтинг партии «Сила и Честь» желает быть лучшим. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. С такой информацией выступили представители Социологической группы ... подробнее →
"Стена Яценюка". САП передала в суд дело о растрате государственных средств13.06.2019 16:48
САП направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе. В растрате ... подробнее →
Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций13.06.2019 16:31
Российская Федерация получит новую порцию санкций за систематическое вмешательство в ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Диалог.UA". ... подробнее →
Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены13.06.2019 16:18
«Власти» называемой «ЛНР» пообещали, что зарплаты «бюджетников», «госслужащих», а также «пенсии» будут значительно увеличены уже со ... подробнее →
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
- Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот20:00
- Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ19:48
- Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»19:30
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги19:10
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км18:15
- Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции18:00
- Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ17:42
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены