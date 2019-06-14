Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения

14.06.2019 22:23

В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс. Об этом сообщает его пресс-служба, передает " Диалог.UA ". Ранее сообщалось, что глава Украинского ... подробнее →

Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине

14.06.2019 22:01

Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине. Об этом 0629 сообщили медики. Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате ... подробнее →

Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки

14.06.2019 21:29

Сегодня, 14 июня, паспорт гражданина РФ получил первый секретарь горловского горкома КПУ Алексей Карпушев. Этой новостью он поделился в соцсетях. Как сообщал DonPress , сегодня утром на территорию ... подробнее →

Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь

14.06.2019 20:58

В неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областях российские паспорта в первую очередь получают главари участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 14 ... подробнее →

Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину

14.06.2019 20:29

В Соединенных штатах Америки пастор Вайнланд заявил, что получил послание во время общения с Всевышним, пишет from-ua. По словам священника, Иисус Христос может вернуться к людям. Но от ... подробнее →

Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены

14.06.2019 20:01

Кремль готовится к "перезагрузке" отношений с Украиной. Об этом говорит его последнее заявление. О том что задумал агрессор для Украины, рассказал известный российский Telegram-канал "Мастер ... подробнее →

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

14.06.2019 19:32

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что граждане из 12 областей ... подробнее →

Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО

14.06.2019 19:10

Минобороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1. Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома», передает donpress.com . На предприятии ... подробнее →

В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"

14.06.2019 18:49

Боевики "ДНР" продолжают прятаться за спинами мирных жителей, как ранее завещал им сам узурпатор Путин. Они наносят артиллерийские удары из жилых районов. Даже любители "русского мира" шокированы ... подробнее →

Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»

14.06.2019 18:29

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен «законодательно закрепить» в статусе «официального праздника» «День России». Жители временно ... подробнее →

Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз

14.06.2019 18:12

Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения президент США Дональд Трамп. Астролог Влад Росс заявил, что американского лидера ждут большие проблемы, как в политической, так и личной жизни, пишет ... подробнее →

Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО

14.06.2019 17:51

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружили и обезвредили более 40 противопехотных мин во время обустройства своих передовых позиций в районе Марьинки. ... подробнее →

Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов

14.06.2019 17:26

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для квартиры или офиса, где приходится бороться с последствиями жаркой погоды за окном. Эксперты "Здоровья 24" собрали ... подробнее →

11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других

14.06.2019 17:09

Романтические отношения только кажутся простыми. На самом деле привлекательность — трудноуловимая субстанция, которая складывается из множества мелочей, пишет lifter. Конечно, нам кажется, ... подробнее →

Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"

14.06.2019 16:52

Как заявил бывший лидер донецких террористов, ситуация вблизи Горловки и под Новоазовском продолжает накаляться из-за стрельбы оккупантов. Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин ... подробнее →

Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком

14.06.2019 16:28

Лето - прекрасная пора, когда вечерами вас достают комары! Среди нас - мало счастливчиков, которые все теплое время года не мучаются от зуда после укусов насекомых, пишет lifter . Но для тех, ... подробнее →

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