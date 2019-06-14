Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения14.06.2019 22:23
В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс. Об этом сообщает его пресс-служба, передает " Диалог.UA ". Ранее сообщалось, что глава Украинского ... подробнее →
Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине14.06.2019 22:01
Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине. Об этом 0629 сообщили медики. Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате ... подробнее →
Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки14.06.2019 21:29
Сегодня, 14 июня, паспорт гражданина РФ получил первый секретарь горловского горкома КПУ Алексей Карпушев. Этой новостью он поделился в соцсетях. Как сообщал DonPress , сегодня утром на территорию ... подробнее →
Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь14.06.2019 20:58
В неподконтрольных украинской власти Донецкой и Луганской областях российские паспорта в первую очередь получают главари участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 14 ... подробнее →
Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину14.06.2019 20:29
В Соединенных штатах Америки пастор Вайнланд заявил, что получил послание во время общения с Всевышним, пишет from-ua. По словам священника, Иисус Христос может вернуться к людям. Но от ... подробнее →
Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены14.06.2019 20:01
Кремль готовится к "перезагрузке" отношений с Украиной. Об этом говорит его последнее заявление. О том что задумал агрессор для Украины, рассказал известный российский Telegram-канал "Мастер ... подробнее →
В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины14.06.2019 19:32
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что граждане из 12 областей ... подробнее →
Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО14.06.2019 19:10
Минобороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1. Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома», передает donpress.com . На предприятии ... подробнее →
В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"14.06.2019 18:49
Боевики "ДНР" продолжают прятаться за спинами мирных жителей, как ранее завещал им сам узурпатор Путин. Они наносят артиллерийские удары из жилых районов. Даже любители "русского мира" шокированы ... подробнее →
Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»14.06.2019 18:29
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен «законодательно закрепить» в статусе «официального праздника» «День России». Жители временно ... подробнее →
Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз14.06.2019 18:12
Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения президент США Дональд Трамп. Астролог Влад Росс заявил, что американского лидера ждут большие проблемы, как в политической, так и личной жизни, пишет ... подробнее →
Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО14.06.2019 17:51
Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружили и обезвредили более 40 противопехотных мин во время обустройства своих передовых позиций в районе Марьинки. ... подробнее →
Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов14.06.2019 17:26
Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для квартиры или офиса, где приходится бороться с последствиями жаркой погоды за окном. Эксперты "Здоровья 24" собрали ... подробнее →
11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других14.06.2019 17:09
Романтические отношения только кажутся простыми. На самом деле привлекательность — трудноуловимая субстанция, которая складывается из множества мелочей, пишет lifter. Конечно, нам кажется, ... подробнее →
Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"14.06.2019 16:52
Как заявил бывший лидер донецких террористов, ситуация вблизи Горловки и под Новоазовском продолжает накаляться из-за стрельбы оккупантов. Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин ... подробнее →
Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком14.06.2019 16:28
Лето - прекрасная пора, когда вечерами вас достают комары! Среди нас - мало счастливчиков, которые все теплое время года не мучаются от зуда после укусов насекомых, пишет lifter . Но для тех, ... подробнее →
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе12:16
- Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах12:02
- Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»11:36
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили11:00
- У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса10:37
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине09:50
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов