Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове15.06.2019 22:31
На минувшей неделе произошло громкое политическое событие. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, декларировавший всегда свою аполитичность, вступил в партию. И не в какую-нибудь, а в партию ... подробнее →
«Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР»15.06.2019 22:05
Жительница неподконтрольной Украине части Донбасса создала в сети петицию против очередей на блокпостах, подконтрольных НВФ «ДНР», пишет ДонПресс. В тексте петиции женщина обращается к ... подробнее →
Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки15.06.2019 21:41
Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в социальных сетях фото представителей «силовых и правоохранительных структур ДНР» неподконтрольной Украине Горловки, ... подробнее →
Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев15.06.2019 21:18
Российские боевики на оккупированный Донбасс заходили спокойно. Они вели себя как "настоящие хозяева". Очевидцы рассказывали, что оккупанты были очень уверены в своей безнаказанности. А потом ... подробнее →
Украина разгромила Южную Корею в финале ЧМ-2019 U-2015.06.2019 21:05
Cборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди команд до 20 лет (U-20), сообщает Футбол 24 . Уже на 5-й минуте Южная Корея открыла счет. Арбитр после просмотра ... подробнее →
В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования15.06.2019 20:54
В ходе рабочей поездки Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Арсен Аваков с участием городского головы Вадима Бойченко посмотрели на работу нового Центра разминирования ДСНС ... подробнее →
Президент Украины посетил в Мариуполе меткомбинат им. Ильича15.06.2019 20:30
Мариуполь посетил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования пятилетия освобождения города от незаконных вооруженных формирований, пишет mrpl.city. Гарант Конституции в ... подробнее →
Досрочным выборам быть, у Зеленского готовятся жесткие меры15.06.2019 20:00
Команда президента Украины Владимира Зеленского настроена победить на выборах в Верховную Раду Об этом сообщил глава предвыборного штаба и седьмой номер в партийном списке Александр ... подробнее →
«До +34»: синоптики уточнили прогноз погоды, рассказав об аномальной жаре15.06.2019 19:40
По данным украинских синоптиков суббота, 15 июня, будет очень жаркой . Местами температура поднимется к 34 градусов тепла, передает replyua.net . Однако, днем в северо-западной ... подробнее →
Украинцев перестали пускать за границу: кого отправляют обратно15.06.2019 19:20
4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году, пишет Политека . Партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко по этому поводу рассказал: «Самая распространенная ... подробнее →
В Украине резко изменили тариф на газ: сколько заплатим уже в июне15.06.2019 19:02
В Украине по решению Кабмина "Нафтогаз" снизил стоимость голубого топливо. Тариф, зависимо от региона, снизился примерно на 1 грн/куб. В результате семья из четырех человек, которая использует газ ... подробнее →
Зеленский рассказал о будущих инвестициях в инфраструктуру Донбасса15.06.2019 18:46
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Мариуполь встретился с молодежью, а также представителями местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба АП. По словам ... подробнее →
Зеленский назначил в двух областях временных губернаторов15.06.2019 18:15
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской ОГА. Соответствующий указ сегодня опубликован на сайте президента. В тексте документа ... подробнее →
Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»15.06.2019 18:00
Бывшего президента Петра Порошенко публично унизили, запачкав все лицо Экс-главе государства дерзко отомстили за его проступки во время президентского срока, брызнув странной ... подробнее →
В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс15.06.2019 17:45
В Мариуполе на одном из металлургических комбинатов компании Рината Ахметова «Метинвест» произошел выброс, из-за которого образовалось оранжевое облако. Об этом сообщает местный сайт ... подробнее →
В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина15.06.2019 17:13
Во временно оккупированной Ясиноватой, во время пожара в пятиэтажном доме, в одной из квартир погиб местный житель. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →
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