Российские боевики на оккупированный Донбасс заходили спокойно. Они вели себя как "настоящие хозяева". Очевидцы рассказывали, что оккупанты были очень уверены в своей безнаказанности. А потом ... подробнее →

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в социальных сетях фото представителей «силовых и правоохранительных структур ДНР» неподконтрольной Украине Горловки, ... подробнее →

Жительница неподконтрольной Украине части Донбасса создала в сети петицию против очередей на блокпостах, подконтрольных НВФ «ДНР», пишет ДонПресс. В тексте петиции женщина обращается к ... подробнее →

На минувшей неделе произошло громкое политическое событие. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, декларировавший всегда свою аполитичность, вступил в партию. И не в какую-нибудь, а в партию ... подробнее →

Команда президента Украины Владимира Зеленского настроена победить на выборах в Верховную Раду Об этом сообщил глава предвыборного штаба и седьмой номер в партийном списке Александр ... подробнее →

Мариуполь посетил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования пятилетия освобождения города от незаконных вооруженных формирований, пишет mrpl.city. Гарант Конституции в ... подробнее →

В ходе рабочей поездки Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Арсен Аваков с участием городского головы Вадима Бойченко посмотрели на работу нового Центра разминирования ДСНС ... подробнее →

Cборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди команд до 20 лет (U-20), сообщает Футбол 24 . Уже на 5-й минуте Южная Корея открыла счет. Арбитр после просмотра ... подробнее →

Украинцев перестали пускать за границу: кого отправляют обратно 15.06.2019 19:20 4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году, пишет Политека . Партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко по этому поводу рассказал: «Самая распространенная ... подробнее →