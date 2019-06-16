Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ16.06.2019 22:32
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования16.06.2019 22:10
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин относится к новому украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Зеленского Песков упомянул в пропагандистской программе ... подробнее →
Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики16.06.2019 21:48
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Суходольске в ночное время разгружают из железнодорожных вагонов и перевозят в военных грузовиках неизвестные грузы. ... подробнее →
"Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс16.06.2019 21:19
В Верховной Раде все еще находится на рассмотрении новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Он содержит достаточно много изменений. О том, чего стоит ожидать украинцам от нового КЗоТ, ... подробнее →
Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах16.06.2019 21:11
Жители «ДНР» продолжают возмущаться катастрофической ситуацией с очередями на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «республики». В соцсетях они отмечают, что обращения в ... подробнее →
Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории16.06.2019 20:59
Украинские военные начали зачистку территории после отступления российских оккупантов на Приазовье. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua . Воины ... подробнее →
Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики16.06.2019 20:31
Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ «Успенка» и «Мариновка» из РФ и обратно проезжают тентованные грузовики с неизвестными грузами. В пункте ... подробнее →
Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды16.06.2019 20:02
В воскресенье, 16 июня, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные ... подробнее →
Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО16.06.2019 19:33
Очередные попытки вербовки представителями бандформирований «ЛДНР» осужденных, которые прибыли отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию, были разоблачены СБУ и ... подробнее →
Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное16.06.2019 19:06
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Ясное. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в отчете ... подробнее →
«Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому16.06.2019 18:34
В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин занимает «позицию ... подробнее →
Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ16.06.2019 18:09
Известный волонтер Александр Карпюк "объяснил" министру СНБО Александру Данилюку, который на видео раскритиковал бронемашину "Варта" отечественного производства, что тот несправедлив по отношению к ... подробнее →
Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское16.06.2019 17:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают танки во временно оккупированном населенном пункте Петровское. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в ... подробнее →
Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака16.06.2019 17:32
Женщины эстетки и вселенское зло, спокойные и буйные - они разные. И поэтому мужчнам так нелегко, пишет mirkrasoty . Женщина-Лев будет полчаса укладывать складочку на юбке, пока её мужик чем-то ... подробнее →
ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике16.06.2019 17:15
ВСУ медленно, но верно продвигаются в серой зоне, отвоевывая украинские земли у оккупанта и занимая более выгодные позиции. Украинская армия вновь порадовала новостью о продвижении в серой зоне и ... подробнее →
Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16.06.2019 16:56
Во второй половине сентября запланировано провести трехстороннюю встречу-консультацию по урегулированию вопросов транзита газа при участии Украины, России и представителей ЕС. Однако эксперты ... подробнее →
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