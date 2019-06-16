В Верховной Раде все еще находится на рассмотрении новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Он содержит достаточно много изменений. О том, чего стоит ожидать украинцам от нового КЗоТ, ... подробнее →

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Суходольске в ночное время разгружают из железнодорожных вагонов и перевозят в военных грузовиках неизвестные грузы. ... подробнее →

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин относится к новому украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Зеленского Песков упомянул в пропагандистской программе ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →