Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ

16.06.2019 22:32

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования

16.06.2019 22:10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин относится к новому украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Зеленского Песков упомянул в пропагандистской программе ... подробнее →

Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики

16.06.2019 21:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Суходольске в ночное время разгружают из железнодорожных вагонов и перевозят в военных грузовиках неизвестные грузы. ... подробнее →

"Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс

16.06.2019 21:19

В Верховной Раде все еще находится на рассмотрении новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Он содержит достаточно много изменений. О том, чего стоит ожидать украинцам от нового КЗоТ, ... подробнее →

Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах

16.06.2019 21:11

Жители «ДНР» продолжают возмущаться катастрофической ситуацией с очередями на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «республики». В соцсетях они отмечают, что обращения в ... подробнее →

Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории

16.06.2019 20:59

Украинские военные начали зачистку территории после отступления российских оккупантов на Приазовье. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua . Воины ... подробнее →

Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики

16.06.2019 20:31

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ «Успенка» и «Мариновка» из РФ и обратно проезжают тентованные грузовики с неизвестными грузами. В пункте ... подробнее →

Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды

16.06.2019 20:02

В воскресенье, 16 июня, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные ... подробнее →

Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО

16.06.2019 19:33

Очередные попытки вербовки представителями бандформирований «ЛДНР» осужденных, которые прибыли отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию, были разоблачены СБУ и ... подробнее →

Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное

16.06.2019 19:06

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Ясное. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в отчете ... подробнее →

«Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому

16.06.2019 18:34

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин занимает «позицию ... подробнее →

Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ

16.06.2019 18:09

Известный волонтер Александр Карпюк "объяснил" министру СНБО Александру Данилюку, который на видео раскритиковал бронемашину "Варта" отечественного производства, что тот несправедлив по отношению к ... подробнее →

Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское

16.06.2019 17:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают танки во временно оккупированном населенном пункте Петровское. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в ... подробнее →

Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака

16.06.2019 17:32

Женщины эстетки и вселенское зло, спокойные и буйные - они разные. И поэтому мужчнам так нелегко, пишет mirkrasoty . Женщина-Лев будет полчаса укладывать складочку на юбке, пока её мужик чем-то ... подробнее →

ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике

16.06.2019 17:15

ВСУ медленно, но верно продвигаются в серой зоне, отвоевывая украинские земли у оккупанта и занимая более выгодные позиции. Украинская армия вновь порадовала новостью о продвижении в серой зоне и ... подробнее →

Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией

16.06.2019 16:56

Во второй половине сентября запланировано провести трехстороннюю встречу-консультацию по урегулированию вопросов транзита газа при участии Украины, России и представителей ЕС. Однако эксперты ... подробнее →

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