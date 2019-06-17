17 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж Глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Франции ... подробнее →

Во время официального визита Президента Украины во Францию, Елена Зеленская встретилась с супругой Президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает пресс-служба главы ... подробнее →

Что может вызвать аллергию. Эксперты рассказали, какое постельное белье может представлять опасность для здоровья человека. Некоторые ткани способны провоцировать аллергию или даже ускорять ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что планирует встречу с главой России Владимиром Путиным. По словам ... подробнее →

Толпа буквально обезумела и начала закидывать представительские автомобили камнями. Инцидент произошел в четверг, 12 июня, в Албании. Лидер правящей Социалистической партии Эди Рамы подвергся ... подробнее →

Британское издание Daily Star представило миру мистическое открытие. Жерналисты много лет занимались исследованием Чернобыльской катастрофы и пришли к выводу, что незадолго до трагедии над Чернобылем ... подробнее →

На севере Нигерии трое террористов-смертников устроили теракт, погибло 30 человек. Впоследствии оказалось, что взорвали себя две девочки и мальчик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников. «Тремя смертниками, которые взорвали себя, ... подробнее →