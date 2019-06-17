Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи17.06.2019 22:45
Что может вызвать аллергию. Эксперты рассказали, какое постельное белье может представлять опасность для здоровья человека. Некоторые ткани способны провоцировать аллергию или даже ускорять ... подробнее →
Первая леди Украины встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце17.06.2019 22:18
Во время официального визита Президента Украины во Францию, Елена Зеленская встретилась с супругой Президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает пресс-служба главы ... подробнее →
Встреча Зеленского и Макрона: как это было, детали судьбоносного визита17.06.2019 21:45
17 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж Глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Франции ... подробнее →
«Зливи та грози»: синоптик уточнила прогноз погоди на вівторок, 18 червня17.06.2019 21:29
Відомий український синоптик Наталя Діденко опублікувала свіжий прогноз погоди на вівторок, 18 червня, передає replyua.net . Відповідний пост з’явився на її власній сторінці ... подробнее →
В Нигерии дети подорвали себя среди толпы: есть многочисленные жертвы17.06.2019 21:03
На севере Нигерии трое террористов-смертников устроили теракт, погибло 30 человек. Впоследствии оказалось, что взорвали себя две девочки и мальчик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников. «Тремя смертниками, которые взорвали себя, ... подробнее →
Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак17.06.2019 20:45
Британское издание Daily Star представило миру мистическое открытие. Жерналисты много лет занимались исследованием Чернобыльской катастрофы и пришли к выводу, что незадолго до трагедии над Чернобылем ... подробнее →
Обезумевшая толпа забросала камнями кортеж премьер-министра. ВИДЕО17.06.2019 20:26
Толпа буквально обезумела и начала закидывать представительские автомобили камнями. Инцидент произошел в четверг, 12 июня, в Албании. Лидер правящей Социалистической партии Эди Рамы подвергся ... подробнее →
Владимир Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным17.06.2019 20:05
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что планирует встречу с главой России Владимиром Путиным. По словам ... подробнее →
В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наступит похолодание17.06.2019 19:48
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук сообщила, что украинцам ждать похолодания можно с 25 июня. «Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, ... подробнее →
Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг17.06.2019 19:33
Быстрое похудение, и, желательно, без диет – таково желание многих людей, которые все еще ищут свой способ. И летнее время – идеальное для этого время. Чтобы похудеть летом, нужно ... подробнее →
В Украине пересчитали соцвыплаты: кому выплатят больше с 1 июля17.06.2019 19:15
С июля месяца украинцам повысят размер социальных выплат: пенсии, алименты и т.др. Об этом пишет Politeka. в Этом году впервые осуществят перерасчет выплат тем гражданам, которые получают ... подробнее →
Гройсман планирует создать фонд будущего17.06.2019 19:00
Действующий премьер-министр Украины, глава политической силы «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявил, что нацелен на создание в нашей стране так называемого фонда будущего. Так ... подробнее →
В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит17.06.2019 18:40
Новое обострение в Донецке началось еще с вечера 16 июня. Боевые действия прекратились только за полночь. Но с утра 17 июня начались опять. В соцсетях жители Донецка пишут, что в город, по ... подробнее →
Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"17.06.2019 18:20
В субботу, 15 июня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посети Мариуполь. Он рассказал, что на данный момент уже идет процесс разработки масштабной программы ... подробнее →
Стало известно, как Янукович вывез миллионы: «никто не додумался»17.06.2019 18:04
Бывший президент Украины Виктор Янукович после побега сохранил как минимум 3,6 миллиона долларов Не так давно сбежавшего главу государства заочно осудили Украине на 13 лет лишения ... подробнее →
Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду17.06.2019 17:48
Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, на что стоит обратить внимание в процессе голосования на предстоящих парламентских выборах, пишет UA.News. По словам Кравчука, украинцы должны ... подробнее →
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