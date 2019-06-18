В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов

18.06.2019 22:36

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением. Об этом сообщает Апостроф . "КС не может остановить ... подробнее →

Зеленский рассказал, когда состоятся новые переговоры в нормандском формате

18.06.2019 22:12

Переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе запланированы на июль. Об этом президент Украины сообщил в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет ... подробнее →

Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах

18.06.2019 21:49

Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют огромные очереди на пунктах въезда/выезда, расположенных на линии разграничения. Эта информация отражена в отчете Миссии от 17 июня 2019 года. В частности 15 июня ... подробнее →

Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель

18.06.2019 21:24

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к миру совершить визит в оккупированные РФ Крым и Донбасс очень опасен. Почему слова Зеленского - ошибка, рассказал Telegram-канал "Женщина с косой", ... подробнее →

«Короткочасні дощі та спека»: синоптик розповіла про погоду на 19 червня

18.06.2019 20:49

Синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook опублікувала свіжий прогноз погоди, повідомивши про спеку та грози, передає replyua.net. За її словами, у середу на території України утримається ... подробнее →

Путин готовит украинцам настоящий ад

18.06.2019 20:23

Совсем скоро президент России Владимир Путин может окончательно выйти из себя и пойти на крайние меры, пишет Политека. Об этом предупредил астролог Влад Росс. Он напомнил, что главнокомандующий ... подробнее →

В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка

18.06.2019 19:47

В центре Лисичанска Луганской области сотрудники ГСЧС тушили маршрутку, которая загорелась возле жилого дома. 18 июня в 08:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи жилого ... подробнее →

Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка

18.06.2019 19:18

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) осуществили артиллерийский обстрел подразделений Объединенных сил с ... подробнее →

«Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО

18.06.2019 18:50

Житель неподконтрольной Горловки запечатлел одну из центральных улиц города — улицу Пушкинскую. Видео было опубликовано 17 июня на YouTube-канале «Михаил Светлов», сообщает ... подробнее →

Это невыгодно Украине: Зеленский выступил резко против позиции Меркель по скандальному вопросу

18.06.2019 18:24

Президент Украины Владимир Зеленский публично выступил против позиции Германии и Ангелы Меркель и заявил, что точки зрения Киева и Берлина по вопросу газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" ... подробнее →

В ООН назвали число жителей Земли в 2050 году

18.06.2019 17:58

Организация Объединенных Наций (ООН) подсчитала, что число людей, проживающих на планете Земля, через 30 лет увеличится на 2 млрд Такие данные приводит ООН в своем докладе, передает donpress.com ... подробнее →

Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка

18.06.2019 17:41

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" неистово атаковали бойцов ВСУ как в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и "Север". Штаб ООС констатировал, что ... подробнее →

Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова

18.06.2019 17:22

Кучи мусора, ржавые лодки и битые фонари: жители Донецка показали неприглядную сторону парка Щербакова. Соответствующее фото было обнародовано в одном из сообществ в соцсети Вконтакте, передает ... подробнее →

ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух

18.06.2019 17:01

В Интернете опубликованы кадры уничтожения огневой точки боевиков на Светлодарской дуге. Кадры на своей странице в социальной сети опубликовал волонтер Юрий Москаленко, передает dialog.ua . ... подробнее →

Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента

18.06.2019 16:40

В ходе заседания согласительного совета парламента спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов. По ... подробнее →

Оформляет на Марченко за деньги Путина: Бутусов разоблачил схему Медведчука с покупкой СМИ

18.06.2019 16:19

Скандальный украинский политик Виктор Медведчук оформил купленные телеканалы на российскую нефтяную фирму, которая принадлежит его жене Оксане Марченко. Журналист Юрий Бутусов рассказал, что ... подробнее →

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