В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов 18.06.2019 22:36 Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением. Об этом сообщает Апостроф . "КС не может остановить ... подробнее →

Зеленский рассказал, когда состоятся новые переговоры в нормандском формате 18.06.2019 22:12 Переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе запланированы на июль. Об этом президент Украины сообщил в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет ... подробнее →