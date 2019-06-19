Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу

19.06.2019 22:45

Медики уже не первый год твердят, что шлепанцы и вьетнамки очень вредны и не просто портят походку, но и могут стать причиной искривления стопы. Особенно такая обувь не рекомендована детям, у которых только идет процесс формирования скелета, пишет ... подробнее →

«Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук

19.06.2019 22:18

В интервью BBC скандальный украинский политик,  кум президента России  Владимира Путина,  Виктор Медведчук  ясно дал ответ, кому же действительно принадлежит  Крым , отметив, что данная территория является украинской, передает  ... подробнее →

Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти

19.06.2019 21:34

Гражданская жена застрелившегося народного депутата Украины Дмитрия Тымчука заявила как он вел себя в последние дни жизни. Данную информацию передал СМИ источник в правоохранительных органах. По ... подробнее →

Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате

19.06.2019 21:17

Обсуждение даты начала нормандских переговоров (по урегулированию ситуации на Донбассе) ведется уже долгое время, но Зеленский заявил, что они будут назначены на июль. "По поводу возвращения к ... подробнее →

Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО

19.06.2019 21:00

Киев будет обсуждать вопрос о снятии торговых ограничений с ОРДЛО только после возвращения украинских активов в правовое поле государства. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний ... подробнее →

Завтра погода добьет украинцев: +35

19.06.2019 20:40

20 июня в Украине будет очень жарко — погода в ближайшее время не изменится. О желанной прохладе можно только мечтать — завтра украинцев ждут рекордные температуры. Об этом пишет ... подробнее →

Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА

19.06.2019 20:20

Правительство украинского государства одобрило проекты распоряжений президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения еще трех глав областных государственных администраций. Такое ... подробнее →

Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью

19.06.2019 20:03

Смерть координатора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука вызывает много вопросов. От этом сайту «Сегодня» заявил коллега Тымчука, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Тарас Пастух. ... подробнее →

Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе

19.06.2019 19:30

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщает  УНН  со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области. "Подвергая опасности ... подробнее →

«Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»

19.06.2019 19:15

Сегодня стало известно, что один из главарей террористов временно оккупированных районов Донецкой области, а точнее Горловки Иван Приходько, заявляет, что Владимиру Зеленскому придется садиться за ... подробнее →

Стали известны подробности расследования смерти Тымчука

19.06.2019 19:00

Во время гибели народного депутата с ним в квартире находилась женщина. Сейчас ее допрашивают правоохранители. Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не ... подробнее →

Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым

19.06.2019 18:43

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом в Twitter сообщил журналист  Роман Кравец . «Только что президент Зеленский рассказал, ... подробнее →

«Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука

19.06.2019 18:15

Глава государства  Владимир Зеленский  прокомментировал смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, передает  replyua.net  со ссылкой на пресс-службу президента.  «Не ... подробнее →

Российский ученый: Керченский мост надо сносить, он никому не нужен

19.06.2019 18:00

Крымский мост является причиной множества проблем. Об этом рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. По его данным, мост: вызывает просадку уровня Керченского пролива, уменьшает ... подробнее →

Врачи назвали смертельную опасность пляжей

19.06.2019 17:40

Глобальное потепление приводит к широкому распространению «пожирающих плоть» бактерий на пляжах. В американском Университете Купера ученые обнаружили новую смертельную опасность ... подробнее →

Партия Вакарчука ворвалась в тройку лидеров предвыборной гонки

19.06.2019 17:20

Политическая сила экс-президента Порошенко может не пройти в новый украинский Парламент после выборов. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", передает "Диалог.UA". ... подробнее →

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