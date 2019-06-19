Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу19.06.2019 22:45
Медики уже не первый год твердят, что шлепанцы и вьетнамки очень вредны и не просто портят походку, но и могут стать причиной искривления стопы. Особенно такая обувь не рекомендована детям, у которых только идет процесс формирования скелета, пишет ... подробнее →
«Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук19.06.2019 22:18
В интервью BBC скандальный украинский политик, кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук ясно дал ответ, кому же действительно принадлежит Крым , отметив, что данная территория является украинской, передает ... подробнее →
Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти19.06.2019 21:34
Гражданская жена застрелившегося народного депутата Украины Дмитрия Тымчука заявила как он вел себя в последние дни жизни. Данную информацию передал СМИ источник в правоохранительных органах. По ... подробнее →
Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате19.06.2019 21:17
Обсуждение даты начала нормандских переговоров (по урегулированию ситуации на Донбассе) ведется уже долгое время, но Зеленский заявил, что они будут назначены на июль. "По поводу возвращения к ... подробнее →
Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО19.06.2019 21:00
Киев будет обсуждать вопрос о снятии торговых ограничений с ОРДЛО только после возвращения украинских активов в правовое поле государства. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний ... подробнее →
Завтра погода добьет украинцев: +3519.06.2019 20:40
20 июня в Украине будет очень жарко — погода в ближайшее время не изменится. О желанной прохладе можно только мечтать — завтра украинцев ждут рекордные температуры. Об этом пишет ... подробнее →
Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА19.06.2019 20:20
Правительство украинского государства одобрило проекты распоряжений президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения еще трех глав областных государственных администраций. Такое ... подробнее →
Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью19.06.2019 20:03
Смерть координатора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука вызывает много вопросов. От этом сайту «Сегодня» заявил коллега Тымчука, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Тарас Пастух. ... подробнее →
Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19.06.2019 19:30
В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области. "Подвергая опасности ... подробнее →
«Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19.06.2019 19:15
Сегодня стало известно, что один из главарей террористов временно оккупированных районов Донецкой области, а точнее Горловки Иван Приходько, заявляет, что Владимиру Зеленскому придется садиться за ... подробнее →
Стали известны подробности расследования смерти Тымчука19.06.2019 19:00
Во время гибели народного депутата с ним в квартире находилась женщина. Сейчас ее допрашивают правоохранители. Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не ... подробнее →
Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым19.06.2019 18:43
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец . «Только что президент Зеленский рассказал, ... подробнее →
«Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука19.06.2019 18:15
Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента. «Не ... подробнее →
Российский ученый: Керченский мост надо сносить, он никому не нужен19.06.2019 18:00
Крымский мост является причиной множества проблем. Об этом рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. По его данным, мост: вызывает просадку уровня Керченского пролива, уменьшает ... подробнее →
Врачи назвали смертельную опасность пляжей19.06.2019 17:40
Глобальное потепление приводит к широкому распространению «пожирающих плоть» бактерий на пляжах. В американском Университете Купера ученые обнаружили новую смертельную опасность ... подробнее →
Партия Вакарчука ворвалась в тройку лидеров предвыборной гонки19.06.2019 17:20
Политическая сила экс-президента Порошенко может не пройти в новый украинский Парламент после выборов. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", передает "Диалог.UA". ... подробнее →
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