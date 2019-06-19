Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу 19.06.2019 22:45 Медики уже не первый год твердят, что шлепанцы и вьетнамки очень вредны и не просто портят походку, но и могут стать причиной искривления стопы. Особенно такая обувь не рекомендована детям, у которых только идет процесс формирования скелета, пишет ... подробнее →

«Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук 19.06.2019 22:18 В интервью BBC скандальный украинский политик, кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук ясно дал ответ, кому же действительно принадлежит Крым , отметив, что данная территория является украинской, передает ... подробнее →

Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти 19.06.2019 21:34 Гражданская жена застрелившегося народного депутата Украины Дмитрия Тымчука заявила как он вел себя в последние дни жизни. Данную информацию передал СМИ источник в правоохранительных органах. По ... подробнее →