В Украине заработала программа домашней телемедицины

20.06.2019 11:15

Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, благодаря чему врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных ... подробнее →

В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов

20.06.2019 11:00

Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов, сообщает интернет-обозрение Главное . Десять ... подробнее →

"Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского

20.06.2019 10:45

Студия "Квартал 95" ищет актера, который будет играть президента, экс-руководителя студии Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба проекта, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Чтобы найти ... подробнее →

ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-2022

20.06.2019 10:30

Стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Катара Чемпионата мира, который состоится в 2022 году, сообщает ZnajUa . По информации аргентинского телеканала TNT ... подробнее →

Убийство? В полиции выяснили загадочные детали гибели Тымчука

20.06.2019 10:22

Стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает  Апостроф . "В ходе проведения ... подробнее →

Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери

20.06.2019 10:15

В результате масштабных обстрелов на территории Операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, а еще один получил ранения, о чем пишет  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Медики назвали особенности питания летом

20.06.2019 10:00

Какое лучше есть мясо. Летний сезон – время, благоприятное для перехода на здоровую пищу. Чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, врач-диетолог Елена Знахаренко дала 5 ... подробнее →

Зеленский сделал громкое заявление о результатах расследования по МН17

20.06.2019 09:45

На результаты расследования Международной следственной группы по МН17 президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал. С заявлением только выступила его Администрация. Комментарий по ... подробнее →

Третья мировая война и Апокалипсис: последние слова Ванги заставят вздрогнуть

20.06.2019 09:30

К пророчествам разнообразных ясновидящих можно относиться по-разному. Однако пророчества Ванги сбывались чаще, поэтому ее по праву считают одной из сильнейших ясновидящих мира, пишет  Знай . ... подробнее →

«Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект

20.06.2019 09:17

Кабинет мистров Украины одобрил пилотный проект по доставке «Ощадбанком» пенсий на дом. Получать пенсию дома будут люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет ... подробнее →

У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности

20.06.2019 09:02

Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен. Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства. ... подробнее →

Синоптик сообщила, когда в Украине, наконец, спадет жара

20.06.2019 08:45

На этой неделе жара слегка спала, но лишь на небольшой части Украины, в основном на западе и севере. Остальные регионы же с нетерпением ждут хотя бы незначительного похолодания. И на следующей неделе ... подробнее →

К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление

20.06.2019 08:30

Общее количество личного состава ВС России вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму составляет около 82 тысяч военнослужащих. Об ... подробнее →

Самые популярные мифы о здоровом сне

20.06.2019 08:11

Выспаться за пять часов невозможно, за храпом скрываются серьезные нарушения здоровья, а алкоголь не способствует быстрому засыпанию – международная команда специалистов опровергла три мифа о ... подробнее →

В Великобритании призвали Россию сотрудничать с международным следствием по делу MH17

20.06.2019 08:04

Глава британского МИД Джереми Хант призвал власти России сотрудничать с международным следствием и по делу о катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в ... подробнее →

Субсидии 2019: украинцам показали, сколько изменений произошло в законе

20.06.2019 07:45

Как вы думаете, сколько раз в году правительство вносит изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий с целью упрощения этого самого порядка (в названии соответствующего постановления ... подробнее →

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