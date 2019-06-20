В Украине заработала программа домашней телемедицины20.06.2019 11:15
Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, благодаря чему врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных ... подробнее →
В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов20.06.2019 11:00
Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов, сообщает интернет-обозрение Главное . Десять ... подробнее →
"Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского20.06.2019 10:45
Студия "Квартал 95" ищет актера, который будет играть президента, экс-руководителя студии Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба проекта, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Чтобы найти ... подробнее →
ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-202220.06.2019 10:30
Стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Катара Чемпионата мира, который состоится в 2022 году, сообщает ZnajUa . По информации аргентинского телеканала TNT ... подробнее →
Убийство? В полиции выяснили загадочные детали гибели Тымчука20.06.2019 10:22
Стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает Апостроф . "В ходе проведения ... подробнее →
Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери20.06.2019 10:15
В результате масштабных обстрелов на территории Операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, а еще один получил ранения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Медики назвали особенности питания летом20.06.2019 10:00
Какое лучше есть мясо. Летний сезон – время, благоприятное для перехода на здоровую пищу. Чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, врач-диетолог Елена Знахаренко дала 5 ... подробнее →
Зеленский сделал громкое заявление о результатах расследования по МН1720.06.2019 09:45
На результаты расследования Международной следственной группы по МН17 президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал. С заявлением только выступила его Администрация. Комментарий по ... подробнее →
Третья мировая война и Апокалипсис: последние слова Ванги заставят вздрогнуть20.06.2019 09:30
К пророчествам разнообразных ясновидящих можно относиться по-разному. Однако пророчества Ванги сбывались чаще, поэтому ее по праву считают одной из сильнейших ясновидящих мира, пишет Знай . ... подробнее →
«Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект20.06.2019 09:17
Кабинет мистров Украины одобрил пилотный проект по доставке «Ощадбанком» пенсий на дом. Получать пенсию дома будут люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет ... подробнее →
У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности20.06.2019 09:02
Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен. Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства. ... подробнее →
Синоптик сообщила, когда в Украине, наконец, спадет жара20.06.2019 08:45
На этой неделе жара слегка спала, но лишь на небольшой части Украины, в основном на западе и севере. Остальные регионы же с нетерпением ждут хотя бы незначительного похолодания. И на следующей неделе ... подробнее →
К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление20.06.2019 08:30
Общее количество личного состава ВС России вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму составляет около 82 тысяч военнослужащих. Об ... подробнее →
Самые популярные мифы о здоровом сне20.06.2019 08:11
Выспаться за пять часов невозможно, за храпом скрываются серьезные нарушения здоровья, а алкоголь не способствует быстрому засыпанию – международная команда специалистов опровергла три мифа о ... подробнее →
В Великобритании призвали Россию сотрудничать с международным следствием по делу MH1720.06.2019 08:04
Глава британского МИД Джереми Хант призвал власти России сотрудничать с международным следствием и по делу о катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в ... подробнее →
Субсидии 2019: украинцам показали, сколько изменений произошло в законе20.06.2019 07:45
Как вы думаете, сколько раз в году правительство вносит изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий с целью упрощения этого самого порядка (в названии соответствующего постановления ... подробнее →
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов11:00
- "Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского10:45
- ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-202210:30
- Убийство? В полиции выяснили загадочные детали гибели Тымчука10:22
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Зеленский сделал громкое заявление о результатах расследования по МН17 09:45
- Третья мировая война и Апокалипсис: последние слова Ванги заставят вздрогнуть09:30
- «Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект09:17
- У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности09:02
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель