Стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Катара Чемпионата мира, который состоится в 2022 году, сообщает ZnajUa . По информации аргентинского телеканала TNT ... подробнее →

Студия "Квартал 95" ищет актера, который будет играть президента, экс-руководителя студии Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба проекта, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Чтобы найти ... подробнее →

Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов, сообщает интернет-обозрение Главное . Десять ... подробнее →

На результаты расследования Международной следственной группы по МН17 президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал. С заявлением только выступила его Администрация. Комментарий по ... подробнее →

Какое лучше есть мясо. Летний сезон – время, благоприятное для перехода на здоровую пищу. Чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, врач-диетолог Елена Знахаренко дала 5 ... подробнее →

В результате масштабных обстрелов на территории Операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, а еще один получил ранения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает Апостроф . "В ходе проведения ... подробнее →

У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности 20.06.2019 09:02 Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен. Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства. ... подробнее →