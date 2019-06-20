Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов20.06.2019 22:48
Об этом известный доктор-педиатр рассказал в рамках «Школы доктора Комаровского». Так, на вопрос о том, вредно ли есть немытые ягоды прямиком с дерева, Евгений Комаровский дал весьма ... подробнее →
Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку20.06.2019 22:13
Поиск второй половинки – трудная, но невероятно увлекательная игра, полная приятных встреч, чувственного флирта и попыток узнать друг друга как можно лучше. Победителю в этой игре достается ... подробнее →
Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали20.06.2019 21:38
Основанием для изменения размера выплаты пенсий является изменение прожиточного минимума, сообщает пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации. В связи с тем, что ... подробнее →
«Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы20.06.2019 21:13
Декоммунизация регулирования станет одним из приоритетов на ближайшие 5 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня. В качестве ... подробнее →
«Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами20.06.2019 20:49
Владимир Зеленский , новоизбранный президент украинского государства, сообщил некоторые подробности встречи с известными бизнесменами Украины. Речь идет о переговорах с Игорем Коломойским, ... подробнее →
Совет ЕС продлил «крымские» санкции20.06.2019 20:35
Санкции продлили до 2020 года. Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 ... подробнее →
Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского20.06.2019 20:16
Конституционный суд принял окончательное решение по указу Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Закрытое рассмотрение скандального вопроса ... подробнее →
Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников20.06.2019 20:00
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года об обязательном ношении школьной формы для учеников средних учебных заведений. Об этом ... подробнее →
В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский20.06.2019 19:40
Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса в Украине. Он заявил об этом в четверг, 20 июня в ходе переговоров с предпринимателями нашей ... подробнее →
В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим20.06.2019 19:20
В Украине могут пересмотреть целый ряд коммунальных услуг. Помимо электроэнергии и газа, также до конца года могут подорожать вода и тепло, пишет Обозреватель . Стоимость голубого топлива в ... подробнее →
Вступило в силу важное решение НБУ о валюте: что изменилось для украинцев20.06.2019 19:03
Украинский регулятор перестал требовать обязательную продажу доллара у украинского бизнеса Сегодня, 20 июня, на украинском рынке случилось историческое событие. НБУ отменил ... подробнее →
На Черноморском побережье Украины начали вымирать дельфины20.06.2019 18:40
Вдоль побережья Черного моря на территории Украины за последние шесть десятилетий резко сократилась популяция дельфинов . Как передает replyua.net , об этом на странице в Facebook ... подробнее →
Как модная одежда вредит нашему здоровью20.06.2019 18:20
Медики и ученые выяснили, что некоторые, полюбившееся нам предметы гардероба, могут нанести вред здоровью. • джинсы Медики ничего не имеют против широких джинсов, но от узких ... подробнее →
Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер20.06.2019 17:56
Виктор Гандзюк опубликовал на своей странице в «Фейсбук» публичное обращение к Владимиру Зеленскому с предложением встретиться без телекамер. При этом отец убитой активистки подчеркнул, ... подробнее →
На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ20.06.2019 17:30
В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви. Отметим, что Собор проводят во ... подробнее →
Как правильно хранить хлеб в жару20.06.2019 17:10
Узнайте, какой хлеб самый полезный. Почти 100 кг хлеба в среднем съедает за год один украинец, посчитали в Госстате. Белый, серый, черный, с отрубями – каждый выбирает разный и хранит по-своему, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
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