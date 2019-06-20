Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов

20.06.2019 22:48

Об этом известный доктор-педиатр рассказал в рамках «Школы доктора Комаровского». Так, на вопрос о том, вредно ли есть немытые ягоды прямиком с дерева, Евгений Комаровский дал весьма ... подробнее →

Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку

20.06.2019 22:13

Поиск второй половинки – трудная, но невероятно увлекательная игра, полная приятных встреч, чувственного флирта и попыток узнать друг друга как можно лучше. Победителю в этой игре достается ... подробнее →

Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали

20.06.2019 21:38

Основанием для изменения размера выплаты пенсий является изменение прожиточного минимума, сообщает  пресс-центр  Луганской областной военно-гражданской администрации. В связи с тем, что ... подробнее →

«Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы

20.06.2019 21:13

Декоммунизация регулирования станет одним из приоритетов на ближайшие 5 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня. В качестве ... подробнее →

«Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами

20.06.2019 20:49

Владимир Зеленский , новоизбранный президент украинского государства, сообщил некоторые подробности встречи с известными бизнесменами Украины. Речь идет о переговорах с Игорем Коломойским, ... подробнее →

Совет ЕС продлил «крымские» санкции

20.06.2019 20:35

Санкции продлили до 2020 года. Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 ... подробнее →

Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского

20.06.2019 20:16

Конституционный суд принял окончательное решение по указу  Владимира Зеленского  о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Закрытое рассмотрение скандального вопроса ... подробнее →

Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников

20.06.2019 20:00

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года об обязательном ношении школьной формы для учеников средних учебных заведений. Об этом ... подробнее →

В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский

20.06.2019 19:40

Глава украинского государства  Владимир Зеленский  анонсировал налоговую амнистию для бизнеса в Украине. Он заявил об этом в четверг, 20 июня в ходе переговоров с предпринимателями нашей ... подробнее →

В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим

20.06.2019 19:20

В Украине могут пересмотреть целый ряд коммунальных услуг. Помимо электроэнергии и газа, также до конца года могут подорожать вода и тепло, пишет  Обозреватель . Стоимость голубого топлива в ... подробнее →

Вступило в силу важное решение НБУ о валюте: что изменилось для украинцев

20.06.2019 19:03

Украинский регулятор перестал требовать обязательную продажу  доллара  у украинского бизнеса Сегодня, 20 июня, на украинском рынке случилось историческое событие. НБУ отменил ... подробнее →

На Черноморском побережье Украины начали вымирать дельфины

20.06.2019 18:40

Вдоль побережья Черного моря на территории Украины за последние шесть десятилетий резко сократилась  популяция дельфинов . Как передает  replyua.net , об этом на странице в Facebook ... подробнее →

Как модная одежда вредит нашему здоровью

20.06.2019 18:20

Медики и ученые выяснили, что некоторые, полюбившееся нам предметы гардероба, могут нанести вред здоровью. •  джинсы Медики ничего не имеют против широких джинсов, но от узких ... подробнее →

Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер

20.06.2019 17:56

Виктор Гандзюк опубликовал на своей странице в «Фейсбук» публичное обращение к Владимиру Зеленскому с предложением встретиться без телекамер. При этом отец убитой активистки подчеркнул, ... подробнее →

На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ

20.06.2019 17:30

В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви. Отметим, что Собор проводят во ... подробнее →

Как правильно хранить хлеб в жару

20.06.2019 17:10

Узнайте, какой хлеб самый полезный. Почти 100 кг хлеба в среднем съедает за год один украинец, посчитали в Госстате. Белый, серый, черный, с отрубями – каждый выбирает разный и хранит по-своему, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  ... подробнее →

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