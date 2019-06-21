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Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям 21.06.2019 22:09 Самым главным свидетельством заболевания могут быть отечность пальцев рук и ног. Врачи из Британии провели исследование и выяснили, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Они выявили ... подробнее →