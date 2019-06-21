Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой

21.06.2019 22:36

Нардеп Олег Ляшко пришел на работу в Верховную Раду со своей собакой по кличке Порш.  «Собаки — это лучшие существа на свете. Нужно помогать беспризорным собакам, не ищите ... подробнее →

Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям

21.06.2019 22:09

Самым главным свидетельством заболевания могут быть отечность пальцев рук и ног. Врачи из Британии провели исследование и выяснили, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Они выявили ... подробнее →

Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце

21.06.2019 21:52

"Засвет" Игоря Ивановича (точнее, Всеволодовича) на суде по МН17 - важный звоночек последнему, что его жизнь пошла уже не на годы, а на месяцы... Российский военный, офицер ФСБ, "министр обороны" ... подробнее →

Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу

21.06.2019 21:23

В Польше на заработках погиб 36-летний украинец, житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Его тело нашли за 150 км от его работы. Об этом пишет from-ua Отмечается, что 14 ... подробнее →

Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца

21.06.2019 20:55

Пользователь Twitter поделился невероятной историей, в которой фигурируют и убийства, и свадьба. И, кажется, она достойна того, чтобы ее перенесли на экран. Юзер с ником sixthformpoet рассказал о ... подробнее →

В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы

21.06.2019 20:39

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участились случаи гибели и увечий местных жителей, в частности, из-за подрыва на заминированных участках местности и ... подробнее →

В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина

21.06.2019 20:15

В Донецкой области в результате обстрела со стороны НВФ получила ранение 66-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. По их данным, 20 июня в 23:00 был обстрелян поселок Чермалык. В ... подробнее →

Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура

21.06.2019 19:57

Версия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная. Об этом рассказала ... подробнее →

«Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!

21.06.2019 19:32

Когда весной три четверти украинских избирателей проголосовали против Петра Порошенко, они тем самым высказали дружное возмущение тарифной политикой прежней власти. И вот в Украине поменялся ... подробнее →

Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать

21.06.2019 19:03

Принятая при старой власти "реформа здравоохранения" продолжает разрушать украинскую медицину. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина, после ... подробнее →

Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее

21.06.2019 18:35

Легендарный британский ученый Стивен Хокинг предсказал ряд страшных катастроф и катаклизмов, ожидающих Землю. По словам Хокинга, Землю ждет перенаселение к 2600 году. При этом ресурсов не хватит, ... подробнее →

Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО

21.06.2019 18:20

Сообщается, что в Киеве был убит бывший помощника главаря "ДНР" Дениса Пушилина Александр Лаврентьев, который сообщил информацию по ликвидации Захарченко. В Сети на тelegram-канале "Незыгарь" была ... подробнее →

Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается

21.06.2019 18:09

Олигарху Игорю Коломойскому пришлась не по душе идея президента Владимира Зеленского об инвестициях для Донбасса. Коломойский прокомментировал идею Зеленского для NV.ua, передает " Диалог.UA ". На ... подробнее →

«Дадим адекватный ответ»: в Минобороны пригрозили путинским боевикам на Донбассе

21.06.2019 17:25

В то время, пока пророссийские террористы на Донбассе активно усиливают свои позиции на неподконтрольных территориях, министр обороны нашей страны Степан Полторак четко заявил, что украинские ... подробнее →

Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде

21.06.2019 17:00

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ... подробнее →

Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский

21.06.2019 16:40

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями. Намного больше проблем может возникнуть ... подробнее →

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