Оккупанты продолжают уничтожать все живое на полуострове Крым , их действия приводят к разрушительным последствиям. В сети показали шокирующие фото аннексированного Крыма, на которых можно увидеть последствия экологической катастрофы в Армянске. ... подробнее →

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах клуба на новый сезон, сообщает пресс-служба команды. «Думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, ... подробнее →

В Администрации нового президента Украины исчезли структуры, отвечавшие при Порошенко за евроинтеграцию Украины. Новость о нововведении в АП вызвала ажиотаж среди украинцев, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе, прокомментировал протесты в Грузии , отметив, что организаторы Межпарламентской ассамблеи православия, которая привела к ... подробнее →

Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 22.06.2019 21:06 Украинский актер, телеведущий, юморист Сергей Сивохо будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном округе в Донецкой области. Руководитель юмористической студии "Мамахохотала", комик Роман Грищук идет в ... подробнее →