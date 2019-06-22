Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22.06.2019 22:21
Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе, прокомментировал протесты в Грузии , отметив, что организаторы Межпарламентской ассамблеи православия, которая привела к ... подробнее →
Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал22.06.2019 22:07
В Администрации нового президента Украины исчезли структуры, отвечавшие при Порошенко за евроинтеграцию Украины. Новость о нововведении в АП вызвала ажиотаж среди украинцев, передает "Диалог.UA". ... подробнее →
Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон22.06.2019 21:44
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах клуба на новый сезон, сообщает пресс-служба команды. «Думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, ... подробнее →
Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»22.06.2019 21:20
Оккупанты продолжают уничтожать все живое на полуострове Крым , их действия приводят к разрушительным последствиям. В сети показали шокирующие фото аннексированного Крыма, на которых можно увидеть последствия экологической катастрофы в Армянске. ... подробнее →
Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа"22.06.2019 21:06
Украинский актер, телеведущий, юморист Сергей Сивохо будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном округе в Донецкой области. Руководитель юмористической студии "Мамахохотала", комик Роман Грищук идет в ... подробнее →
Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня22.06.2019 20:43
Согласны с ним? Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об это глава государства сообщил в День скорби и ... подробнее →
Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде22.06.2019 20:20
Законопроект, который подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, предлагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн – 85 тыс. грн) за ... подробнее →
Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»22.06.2019 19:57
Бывший резидент Украины Виктор Янукович , осужденный за госизмену, остаток жизни будет отдыхать в большой роскоши. Об этом заявил международный астролог Влад Росс. Он предсказал, как сейчас ... подробнее →
Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес22.06.2019 19:45
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня отменил штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины. О новом указе Зеленского сообщила в Facebook пресс-служба АП, передает ... подробнее →
«Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары22.06.2019 19:21
Из-за высокой температуры воздуха возможно аварийное отключение электроэнергии. Об этом 21 июня предупредило Укрэнерго на сайте компании. «В энергосистеме сложилась угрожающая ... подробнее →
"Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми22.06.2019 18:59
У него получится? Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как сделать Украину по-настоящему богатой страной. Свои идеи по этому поводу он озвучил на встрече с бизнес-сообществом в ... подробнее →
Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю22.06.2019 18:40
Работодателей ждут проблемы из-за эйджизма: половина соискателей на рынке старше сорока лет. Насколько подорожают посылки из-за рубежа и в каких случаях можно будет не платить за ... подробнее →
Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня22.06.2019 18:17
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. По состоянию на день сегодня, 22 июня, ситуация в пунктах пропуска ... подробнее →
Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу22.06.2019 18:01
Срочная госпитализация Маши Поляковой, дочери знаменитой российской певицы Оли Поляковой, произошла в дороге. Девочка долго сидела в автобусе, сгорбившись, и листая новости и соцсети в своем ... подробнее →
В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России22.06.2019 17:43
На территорию Беларуси прибыли подразделения, вооружения и военная техника Западного военного округа ВС РФ, по официальной информации – для участия в параде 3 июля в Минске. Об этом ... подробнее →
На Донбасс прибыла военная делегация ЕС22.06.2019 17:26
Район проведения Операции объединенных сил на Донбассе посетила военная делегация стран Евросоюза, возглавляемая председателем Военного комитета генералом Клаудио Грациано. Как передает ... подробнее →
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