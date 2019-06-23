В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями 23.06.2019 22:07 В Украине активно орудуют воры, которые угоняют автомобили . С машин снимают колеса, разбивают стекло и выносят все из салона. Раньше от этого больше всего страдали владельцы бюджетных авто, но ... подробнее →