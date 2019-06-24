На Россию надвигается "угольная" катастрофа: Европа отказалась от угля из РФ, рынок обрушился24.06.2019 22:45
Москва рискует потерять крупнейший рынок для экспорта "черного золота". Стоимость российского угля в Европе резко обвалилась, достигнув низших показателей за последние три года, сообщает ... подробнее →
Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания24.06.2019 22:18
Какая норма потребления воды. Мы все знаем, что вода необходима для жизни. Тем не менее, многие из нас не знакомы с теми симптомами, которые сопровождают обезвоживание организма, передает ... подробнее →
Супрун рассказала, что будет в Украине с детскими домами24.06.2019 21:46
Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что только 8% детей, находящихся в детских домах - сироты, а остальные имеют родителей. Чаще всего в детдома ... подробнее →
Стало известно, что случится со «Слугой народа» в Раде после выборов24.06.2019 21:25
Партии «Слуга народа» придется с кем-то объединяться в новой Раде Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, при ... подробнее →
Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь24.06.2019 20:47
Ученые из Великобритании работают над созданием синтетического алкоголя, который не вызывает похмелья, пишут Подробности и IFL Science . По мнению исследователей, синтетический ... подробнее →
В Кабмине анонсировали повышение пенсий с 1 июля24.06.2019 20:30
Кабинет министров планирует с 1 июля повысить пенсии, тем украинцам которые имеют большой стаж работы, но небольшие пенсии. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ... подробнее →
Россия неожиданно пошла на уступки Украине: Путин пересмотрел скандальное решение24.06.2019 20:07
Российский президент Владимир Путин неожиданно принял решение разрешить транзит украинских товаров через российскую территорию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал ... подробнее →
С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает24.06.2019 19:48
С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен. Об этом ... подробнее →
Зеленський дав команду, гроші в Україну потечуть рікою: “Тепер за справу береться …”24.06.2019 19:30
Президент Володимир Зеленський призначив блогера, IT-підприємця і четвертого номера партії «Слуга народу» Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради ... подробнее →
Часть Симферополя осталась без света. И вот почему24.06.2019 19:18
Часть города осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП. Аварию устраняет бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники. Почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Симферополе в связи с аварией на линии электропередачи, ... подробнее →
Названы виды аллергии на укусы комаров24.06.2019 19:00
О чем говорит отек. Бывает так, что после укуса комара возникает множество припухлостей, отек губ или тошнота. Медики рассказали об аллергических реакциях, которые могут возникать в ответ на ... подробнее →
В теории одно, а на практике совсем другое - эксперт рассказал, чем обернется запуск рынка электроэнергии для украинцев24.06.2019 18:45
Михаил Гончар объяснил журналистам издания Апостроф, чего жать от запуска рынка электроэнергии рядовым украинцам. По мнению эксперта, теория здесь значительно отличается от того, чтоб будет на практике, сообщает replyua.net . Михаил Гончар напомнил, ... подробнее →
Священный синод принял решение по Филарету24.06.2019 18:32
Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял жесткое решение в отношении почетного патриарха церкви Филарета. Синод ПЦУ лишили его права управления Киевской епархией. Об этом говорится в ... подробнее →
В АП задумались о сокращении министерств24.06.2019 18:15
Администрация президента рассматривает возможность сокращения нескольких министерств. Об этом сказал заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает УНН . "Мы думаем о том, чтобы сократить ... подробнее →
Медики рассказали, как правильно удалять клеща24.06.2019 18:00
Укус клеща грозит энцефалитом Клещи активны в мае-июне, а также в августе-сентябре. Стоит помнить, что эти опасные насекомые переносят инфекции. Ежегодно количество украинцев, которые заражаются инфекционными заболеваниями вследствие укуса клещей, ... подробнее →
Зеленский продолжает увольнять глав СБУ24.06.2019 17:46
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении О.Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе АП, передает УНН . "Освободить Шмитько ... подробнее →
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