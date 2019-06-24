Партии «Слуга народа» придется с кем-то объединяться в новой Раде Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, при ... подробнее →

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что только 8% детей, находящихся в детских домах - сироты, а остальные имеют родителей. Чаще всего в детдома ... подробнее →

Какая норма потребления воды. Мы все знаем, что вода необходима для жизни. Тем не менее, многие из нас не знакомы с теми симптомами, которые сопровождают обезвоживание организма, передает ... подробнее →

Москва рискует потерять крупнейший рынок для экспорта "черного золота". Стоимость российского угля в Европе резко обвалилась, достигнув низших показателей за последние три года, сообщает ... подробнее →

С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен. Об этом ... подробнее →

Российский президент Владимир Путин неожиданно принял решение разрешить транзит украинских товаров через российскую территорию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал ... подробнее →

Кабинет министров планирует с 1 июля повысить пенсии, тем украинцам которые имеют большой стаж работы, но небольшие пенсии. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ... подробнее →

Ученые из Великобритании работают над созданием синтетического алкоголя, который не вызывает похмелья, пишут Подробности и IFL Science . По мнению исследователей, синтетический ... подробнее →

Часть Симферополя осталась без света. И вот почему 24.06.2019 19:18 Часть города осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП. Аварию устраняет бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники. Почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Симферополе в связи с аварией на линии электропередачи, ... подробнее →

Названы виды аллергии на укусы комаров 24.06.2019 19:00 О чем говорит отек. Бывает так, что после укуса комара возникает множество припухлостей, отек губ или тошнота. Медики рассказали об аллергических реакциях, которые могут возникать в ответ на ... подробнее →