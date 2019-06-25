Идут дожди! Синоптики дали прогноз на неделю 25.06.2019 21:18 Последняя неделя июня порадует украинцев ожидаемым комфортным похолоданием. Правда, в ближайшие пару дней синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду, а с четверга в Украину вернутся дожди с грозами. ... подробнее →